Военный эксперт оценил эффективность поездки Зеленского в Европу

Военный эксперт Евсеев: визит Зеленского в Европу не дал прорывов в вопросе поставок вооружения

10 февраля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский отправился в Европу 8 февраля Фото: официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поездка президента Украины Владимира Зеленского не сыграла ключевой роли в поставках тяжелого вооружения, поскольку договориться о передаче истребителей с европейскими лидерами не получилось, а другие виды орудия были согласованы ранее. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава отдела Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев. «Это все состоялось накануне встречи в Рамштайне, где будет выделен очередной пакет военной помощи Украине. Но итоги поездки Зеленского были ожидаемы. Понятно, что никто не собирается ему давать авиацию, кроме советских образцов, которых толком не осталось. Да, он напомнил о себе, но говорить о каких-то прорывах… Те поставки, о которых может идти речь, уже были ожидаемы. Они не были связаны с поездкой. Запад не может дать больше, чем он может, поэтому поездка значения не имела», — сказал Владимир Евсеев. По словам собеседника агентства, планы по получению авиации для Киева не могут быть осуществлены. «Зеленскому очень нужны тяжелые вооружения, поэтому он пытался выбить самолеты, в чем ему практически было отказано. Все потому что аэродромы Украины не готовы к западной авиации. Подготовка инженерно-технического персонала требует усилия, то есть, это возможно только за счет отправки военнослужащих НАТО, а при недостаточном закрытии системами ПВО аэродромов, привело бы к значительной гибели специалистов альянса», — добавил он. Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Лондон 8 февраля и попросил самолеты для Украины во время встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Вместо этого британцы согласилась обучить украинских пилотов, чтобы те могли управлять истребителями по стандартам НАТО. Также Зеленский выступил с речью в Европарламенте и провел встречи лидерами Франции и ФРГ Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поездка президента Украины Владимира Зеленского не сыграла ключевой роли в поставках тяжелого вооружения, поскольку договориться о передаче истребителей с европейскими лидерами не получилось, а другие виды орудия были согласованы ранее. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава отдела Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев. «Это все состоялось накануне встречи в Рамштайне, где будет выделен очередной пакет военной помощи Украине. Но итоги поездки Зеленского были ожидаемы. Понятно, что никто не собирается ему давать авиацию, кроме советских образцов, которых толком не осталось. Да, он напомнил о себе, но говорить о каких-то прорывах… Те поставки, о которых может идти речь, уже были ожидаемы. Они не были связаны с поездкой. Запад не может дать больше, чем он может, поэтому поездка значения не имела», — сказал Владимир Евсеев. По словам собеседника агентства, планы по получению авиации для Киева не могут быть осуществлены. «Зеленскому очень нужны тяжелые вооружения, поэтому он пытался выбить самолеты, в чем ему практически было отказано. Все потому что аэродромы Украины не готовы к западной авиации. Подготовка инженерно-технического персонала требует усилия, то есть, это возможно только за счет отправки военнослужащих НАТО, а при недостаточном закрытии системами ПВО аэродромов, привело бы к значительной гибели специалистов альянса», — добавил он. Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Лондон 8 февраля и попросил самолеты для Украины во время встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Вместо этого британцы согласилась обучить украинских пилотов, чтобы те могли управлять истребителями по стандартам НАТО. Также Зеленский выступил с речью в Европарламенте и провел встречи лидерами Франции и ФРГ Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем.