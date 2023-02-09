Экс-глава МИД Австрии раскрыла планы Вашингтона по уничтожению «Северного потока»

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: США с 2018 года планировали помешать работе «Северных потоков»

10 февраля 2023 в 01:49 Размер текста - 17 +

Карин Кнайсль раскрыла планы Запада по главе с США помешать работе «Северных потоков» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Американцы на протяжении уже пяти лет ведут разговоры о необходимости добиться того, чтобы российские газопроводы «Северный поток — 2» никогда не смогли функционировать. Об этом заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. «Все, что я слышала от американских коллег с 2018 года, касалось того, как бы добиться, чтобы тогда еще строившийся „Северный поток — 2“ никогда не заработал», — прокомментировала в эфире RT Кнайсль недавнее расследование американского журналиста Сеймура Херша. Она отметила, что в данном преступлении замешаны не только Соединенные Штаты, но и значительное число западных стран. «Преступник не один — их целая группа», — заверила бывший министр. Кнайсль также обозначила, что больше всех от диверсий выигрывают США. В феврале Херш опубликовал расследование, где он привел факты подготовки штатами диверсий на «Северных потоках». Согласно сообщению Херша, американские водолазы летом прошлого года в рамках учений НАТО Baltops установили под трубопроводы взрывчатку, которая была активирована Норвегией спустя несколько месяцев.

Американцы на протяжении уже пяти лет ведут разговоры о необходимости добиться того, чтобы российские газопроводы «Северный поток — 2» никогда не смогли функционировать. Об этом заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. «Все, что я слышала от американских коллег с 2018 года, касалось того, как бы добиться, чтобы тогда еще строившийся „Северный поток — 2“ никогда не заработал», — прокомментировала в эфире RT Кнайсль недавнее расследование американского журналиста Сеймура Херша. Она отметила, что в данном преступлении замешаны не только Соединенные Штаты, но и значительное число западных стран. «Преступник не один — их целая группа», — заверила бывший министр. Кнайсль также обозначила, что больше всех от диверсий выигрывают США. В феврале Херш опубликовал расследование, где он привел факты подготовки штатами диверсий на «Северных потоках». Согласно сообщению Херша, американские водолазы летом прошлого года в рамках учений НАТО Baltops установили под трубопроводы взрывчатку, которая была активирована Норвегией спустя несколько месяцев.