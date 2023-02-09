09 февраля 2023

Ученики автошкол терроризируют жителей тюменского микрорайона

Ученики автошкол мешают передвигаться тюменским автолюбителям
© Служба новостей «URA.RU»
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Ученики автошкол мешают жителям тюменского ЖК «Заречный» Фото:

Жители тюменского ЖК «Заречный» и прилегающих к нему улиц недовольны тем, что местные автошколы используют их квартал как площадку для обучения водителей. Об этом тюменцы рассказали в беседе с URA.RU.

«У нас уже не микрорайон, а один большой полигон для обучения водителей. Ездят везде. На парковках ЖК „Заречный“ и по соседним улицам: Велижанской, Сосьвинской, Спорта, Чайковского, Таежной, Новогодней и т. д. На претензии инструкторы вообще никак не реагируют. Говорят, что закон не нарушают и где хотят, там и ездят. Это беспредел какой-то», — рассказала URA.RU одна из жительниц ЖК «Заречный».

Другой тюменец пояснил агентству, что ученики автошкол часто помехи для других водителей. «Некоторые из них вообще не умеют ездить. Глохнут посреди дороги, по 5 — 10 минут не могут проехать перекресток. А если я в это время за ним еду и на работу опаздываю? Что мне делать? Думаю, учеников автошкол слишком рано выпускают на дороги. Они совсем «сырые», — сообщил тюменец в разговоре с агентством.

В региональном управлении ГИБДД по Тюменской области агентству рассказали о том, что инструкторы автошкол имеют право обучать курсантов в тюменских микрорайонах, но при соблюдении определенных условий. «Маршрут, на котором проводится обучение, должен быть согласован. Категорически запрещено проводить практические занятия с учениками автошкол в зоне действия знака «Жилая зона», — рассказали URA.RU в областной Госавтоинспекции.

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Жители тюменского ЖК «Заречный» и прилегающих к нему улиц недовольны тем, что местные автошколы используют их квартал как площадку для обучения водителей. Об этом тюменцы рассказали в беседе с URA.RU. «У нас уже не микрорайон, а один большой полигон для обучения водителей. Ездят везде. На парковках ЖК „Заречный“ и по соседним улицам: Велижанской, Сосьвинской, Спорта, Чайковского, Таежной, Новогодней и т. д. На претензии инструкторы вообще никак не реагируют. Говорят, что закон не нарушают и где хотят, там и ездят. Это беспредел какой-то», — рассказала URA.RU одна из жительниц ЖК «Заречный». Другой тюменец пояснил агентству, что ученики автошкол часто помехи для других водителей. «Некоторые из них вообще не умеют ездить. Глохнут посреди дороги, по 5 — 10 минут не могут проехать перекресток. А если я в это время за ним еду и на работу опаздываю? Что мне делать? Думаю, учеников автошкол слишком рано выпускают на дороги. Они совсем «сырые», — сообщил тюменец в разговоре с агентством. В региональном управлении ГИБДД по Тюменской области агентству рассказали о том, что инструкторы автошкол имеют право обучать курсантов в тюменских микрорайонах, но при соблюдении определенных условий. «Маршрут, на котором проводится обучение, должен быть согласован. Категорически запрещено проводить практические занятия с учениками автошкол в зоне действия знака «Жилая зона», — рассказали URA.RU в областной Госавтоинспекции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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