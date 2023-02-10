Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, автомат, армия, военные, спецназ, солдат
Россия готова рассмотреть серьезные предложения, учитывая ситуацию «на земле» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Москва готова начать мирные переговоры с Киевом. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что Россия готова обсуждать серьезные предложения.

«Наша позиция относительно переговоров с Украиной хорошо известна и изменений не претерпела. Мы по-прежнему готовы рассмотреть серьезные предложения, учитывающие наши предложения и ситуацию «на земле», — сказал Василий Небензя в интервью РИА Новости. Он отметил, что не видит признаков готовности вести переговоры со стороны Украины.

Ранее Василий Небензя заявлял, что для прекращения украинского конфликта необходимо также и прекращение прокси-войны Запада против России. Он отмечал, что не видит предпосылок для начала серьезного взаимодействия. Небензя считает, что украинская армия является лишь инструментом в руках западных лидеров, передает телеканал 360.

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Москва готова начать мирные переговоры с Киевом. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что Россия готова обсуждать серьезные предложения. «Наша позиция относительно переговоров с Украиной хорошо известна и изменений не претерпела. Мы по-прежнему готовы рассмотреть серьезные предложения, учитывающие наши предложения и ситуацию «на земле», — сказал Василий Небензя в интервью РИА Новости. Он отметил, что не видит признаков готовности вести переговоры со стороны Украины. Ранее Василий Небензя заявлял, что для прекращения украинского конфликта необходимо также и прекращение прокси-войны Запада против России. Он отмечал, что не видит предпосылок для начала серьезного взаимодействия. Небензя считает, что украинская армия является лишь инструментом в руках западных лидеров, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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