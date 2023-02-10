Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной

10 февраля 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Россия готова рассмотреть серьезные предложения, учитывая ситуацию «на земле» Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Москва готова начать мирные переговоры с Киевом. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что Россия готова обсуждать серьезные предложения. «Наша позиция относительно переговоров с Украиной хорошо известна и изменений не претерпела. Мы по-прежнему готовы рассмотреть серьезные предложения, учитывающие наши предложения и ситуацию «на земле», — сказал Василий Небензя в интервью РИА Новости. Он отметил, что не видит признаков готовности вести переговоры со стороны Украины. Ранее Василий Небензя заявлял, что для прекращения украинского конфликта необходимо также и прекращение прокси-войны Запада против России. Он отмечал, что не видит предпосылок для начала серьезного взаимодействия. Небензя считает, что украинская армия является лишь инструментом в руках западных лидеров, передает телеканал 360.

Москва готова начать мирные переговоры с Киевом. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что Россия готова обсуждать серьезные предложения. «Наша позиция относительно переговоров с Украиной хорошо известна и изменений не претерпела. Мы по-прежнему готовы рассмотреть серьезные предложения, учитывающие наши предложения и ситуацию «на земле», — сказал Василий Небензя в интервью РИА Новости. Он отметил, что не видит признаков готовности вести переговоры со стороны Украины. Ранее Василий Небензя заявлял, что для прекращения украинского конфликта необходимо также и прекращение прокси-войны Запада против России. Он отмечал, что не видит предпосылок для начала серьезного взаимодействия. Небензя считает, что украинская армия является лишь инструментом в руках западных лидеров, передает телеканал 360.