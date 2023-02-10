«Укрэнерго» сообщило об обстрелах нескольких объектов высоковольтной инфраструктуры

«Укрэнерго» сообщила о повреждениях нескольких объектов энергетической инфраструктуры
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Украине сообщили о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в результате атак российской армии. Об этом сообщили в национальной энергетической компании Украины «Укрэнерго».
«Ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи», — говорится в сообщении «Укрэнерго». Повреждения привели к перебоям со светом в восточной, западной и южной частях страны.
Обстрелы зафиксированы на всей территории Украины. О взрывах сообщили в Харькове, Одессе, Кривом Роге, в Николаевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях.
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