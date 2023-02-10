В Киеве гремят взрывы

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Майдан. Украина. Киев, мост, майдан, баррикады, беспорядки, революция, покрышки
Депутат Алексей Гончаренко заявил о взрывах в Киеве Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Взрывы зафиксированы в Киеве. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

«Киев, слышны взрывы! Предварительно, ПВО!» — сообщил Гончаренко. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.

Массированные удары фиксируются на всей территории Украины. О взрывах сообщили в Харькове, Одессе, Кривом Роге, в Николаевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях.

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Взрывы зафиксированы в Киеве. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко. «Киев, слышны взрывы! Предварительно, ПВО!» — сообщил Гончаренко. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Массированные удары фиксируются на всей территории Украины. О взрывах сообщили в Харькове, Одессе, Кривом Роге, в Николаевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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