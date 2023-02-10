В Киеве гремят взрывы

Депутат Алексей Гончаренко заявил о взрывах в Киеве
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Взрывы зафиксированы в Киеве. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.
«Киев, слышны взрывы! Предварительно, ПВО!» — сообщил Гончаренко. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.
Массированные удары фиксируются на всей территории Украины. О взрывах сообщили в Харькове, Одессе, Кривом Роге, в Николаевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях.
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