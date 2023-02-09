Скандал со сносом детсада в пермском городе дошел до краевого парламента

Депутат Кожанов назвал снос детского сада преступлением Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Депутат заксобрания Пермского края Дмитрий Кожанов направил обращение с требованием провести проверку сноса детского сада №2 в Александровске в краевую прокуратуру. Местные жители были возмущены демонтажем здания и высказывали подозрения о незаконности действий властей.

«Понимаю, что демонтированное здание не вернуть. Но вандализм должен быть наказуем, иначе эти деятели распродадут на стройматериалы и металлолом весь город», — объяснил депутат свою позицию.

Депутат отметил, что возмущения жителей Александровска оправданы. Здание для размещения дошкольного учреждения уже не подходило, но в 2018 году муниципалитет решил его отдать спортивной школе. После смены руководства города здание было решено снести.

«Снос добротного здания детского сада в самом центре Александровска не оставил равнодушным ни одного моего земляка. Все в шоке, и я, в том числе. Убить такой объект — это преступление против города, его истории и его жителей», — утверждает он.