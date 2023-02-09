09 февраля 2023

Скандал со сносом детсада в пермском городе дошел до краевого парламента

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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, кожанов дмитрий
Депутат Кожанов назвал снос детского сада преступлением Фото:

Депутат заксобрания Пермского края Дмитрий Кожанов направил обращение с требованием провести проверку сноса детского сада №2 в Александровске в краевую прокуратуру. Местные жители были возмущены демонтажем здания и высказывали подозрения о незаконности действий властей.

«Понимаю, что демонтированное здание не вернуть. Но вандализм должен быть наказуем, иначе эти деятели распродадут на стройматериалы и металлолом весь город», — объяснил депутат свою позицию.

Депутат отметил, что возмущения жителей Александровска оправданы. Здание для размещения дошкольного учреждения уже не подходило, но в 2018 году муниципалитет решил его отдать спортивной школе. После смены руководства города здание было решено снести.

«Снос добротного здания детского сада в самом центре Александровска не оставил равнодушным ни одного моего земляка. Все в шоке, и я, в том числе. Убить такой объект — это преступление против города, его истории и его жителей», — утверждает он.

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Депутат заксобрания Пермского края Дмитрий Кожанов направил обращение с требованием провести проверку сноса детского сада №2 в Александровске в краевую прокуратуру. Местные жители были возмущены демонтажем здания и высказывали подозрения о незаконности действий властей. «Понимаю, что демонтированное здание не вернуть. Но вандализм должен быть наказуем, иначе эти деятели распродадут на стройматериалы и металлолом весь город», — объяснил депутат свою позицию. Депутат отметил, что возмущения жителей Александровска оправданы. Здание для размещения дошкольного учреждения уже не подходило, но в 2018 году муниципалитет решил его отдать спортивной школе. После смены руководства города здание было решено снести. «Снос добротного здания детского сада в самом центре Александровска не оставил равнодушным ни одного моего земляка. Все в шоке, и я, в том числе. Убить такой объект — это преступление против города, его истории и его жителей», — утверждает он.
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