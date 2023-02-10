10 февраля 2023

Подполковник Иванников назвал следующую цель России в спецоперации

Подполковник Иванников заявил о необходимости усиления атак на Харьков
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, рсзо град, полигон еланский, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
После Донбасса, ВС России должны денацифицировать Харьковскую область, считает Олег Иванников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После освобождения ДНР, вооруженные силы России должны направиться в Харьковскую область, чтобы провести там денацификацию, защитить граждан от издевательств киевского режима. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников.

«Линия соприкосновения российских войск с ВСУ составляет сейчас около 2000 км. Харьковское направление считается не менее важным в единой концепции денацификации Украины. Я считаю, что в ближайшее время в ходе спецоперации эта область будет приоритетна. Харьковская область — это бывшая область Российской империи. Там проживают русские люди. Я считаю, что было бы правильно и целесообразно проводить денацификацию в Харьковской области также активно, как и в Донецкой, Запорожской, Луганской и в Херсонских областях», — объяснил Олег Иванников.

По словам подполковника запаса, сейчас люди в Харьковской области находятся буквально в плену. «Русские люди, проживающие на Харьковщине, фактически взяты в заложники преступным киевским режимом. И малейшее, даже информационное неповиновение, либо же инакомыслие, приводит граждан на скамью подсудимых. Над ними фактически издеваются, как издевались в гестапо (тайная полиция в нацистской Германии, 1933—1945 годы, — прим. URA.RU). Служба безопасности Украины устраивает на Харьковщине настоящий террор», — подчеркнул Иванников.

По данным украинских СМИ, 10 февраля были нанесены удары по объектам критической инфраструктуры Украины. О взрывах сообщили в Харькове, Одессе, Кривом Роге, в Николаевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях.

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После освобождения ДНР, вооруженные силы России должны направиться в Харьковскую область, чтобы провести там денацификацию, защитить граждан от издевательств киевского режима. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников. «Линия соприкосновения российских войск с ВСУ составляет сейчас около 2000 км. Харьковское направление считается не менее важным в единой концепции денацификации Украины. Я считаю, что в ближайшее время в ходе спецоперации эта область будет приоритетна. Харьковская область — это бывшая область Российской империи. Там проживают русские люди. Я считаю, что было бы правильно и целесообразно проводить денацификацию в Харьковской области также активно, как и в Донецкой, Запорожской, Луганской и в Херсонских областях», — объяснил Олег Иванников. По словам подполковника запаса, сейчас люди в Харьковской области находятся буквально в плену. «Русские люди, проживающие на Харьковщине, фактически взяты в заложники преступным киевским режимом. И малейшее, даже информационное неповиновение, либо же инакомыслие, приводит граждан на скамью подсудимых. Над ними фактически издеваются, как издевались в гестапо (тайная полиция в нацистской Германии, 1933—1945 годы, — прим. URA.RU). Служба безопасности Украины устраивает на Харьковщине настоящий террор», — подчеркнул Иванников. По данным украинских СМИ, 10 февраля были нанесены удары по объектам критической инфраструктуры Украины. О взрывах сообщили в Харькове, Одессе, Кривом Роге, в Николаевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях.
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