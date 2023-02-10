Подполковник Иванников назвал следующую цель России в спецоперации

После освобождения ДНР, вооруженные силы России должны направиться в Харьковскую область, чтобы провести там денацификацию, защитить граждан от издевательств киевского режима. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников.
«Линия соприкосновения российских войск с ВСУ составляет сейчас около 2000 км. Харьковское направление считается не менее важным в единой концепции денацификации Украины. Я считаю, что в ближайшее время в ходе спецоперации эта область будет приоритетна. Харьковская область — это бывшая область Российской империи. Там проживают русские люди. Я считаю, что было бы правильно и целесообразно проводить денацификацию в Харьковской области также активно, как и в Донецкой, Запорожской, Луганской и в Херсонских областях», — объяснил Олег Иванников.
По словам подполковника запаса, сейчас люди в Харьковской области находятся буквально в плену. «Русские люди, проживающие на Харьковщине, фактически взяты в заложники преступным киевским режимом. И малейшее, даже информационное неповиновение, либо же инакомыслие, приводит граждан на скамью подсудимых. Над ними фактически издеваются, как издевались в гестапо (тайная полиция в нацистской Германии, 1933—1945 годы, — прим. URA.RU). Служба безопасности Украины устраивает на Харьковщине настоящий террор», — подчеркнул Иванников.
По данным украинских СМИ, 10 февраля были нанесены удары по объектам критической инфраструктуры Украины. О взрывах сообщили в Харькове, Одессе, Кривом Роге, в Николаевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях.
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После освобождения ДНР, вооруженные силы России должны направиться в Харьковскую область, чтобы провести там денацификацию, защитить граждан от издевательств киевского режима. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников. «Линия соприкосновения российских войск с ВСУ составляет сейчас около 2000 км. Харьковское направление считается не менее важным в единой концепции денацификации Украины. Я считаю, что в ближайшее время в ходе спецоперации эта область будет приоритетна. Харьковская область — это бывшая область Российской империи. Там проживают русские люди. Я считаю, что было бы правильно и целесообразно проводить денацификацию в Харьковской области также активно, как и в Донецкой, Запорожской, Луганской и в Херсонских областях», — объяснил Олег Иванников. По словам подполковника запаса, сейчас люди в Харьковской области находятся буквально в плену. «Русские люди, проживающие на Харьковщине, фактически взяты в заложники преступным киевским режимом. И малейшее, даже информационное неповиновение, либо же инакомыслие, приводит граждан на скамью подсудимых. Над ними фактически издеваются, как издевались в гестапо (тайная полиция в нацистской Германии, 1933—1945 годы, — прим. URA.RU). Служба безопасности Украины устраивает на Харьковщине настоящий террор», — подчеркнул Иванников. По данным украинских СМИ, 10 февраля были нанесены удары по объектам критической инфраструктуры Украины. О взрывах сообщили в Харькове, Одессе, Кривом Роге, в Николаевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях.