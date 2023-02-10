Путин поручил разработать новый способ расселения аварийных домов

Путин поддержал идею переселять россиян из аварийного жилья в деревянные застройки

10 февраля 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

Переселять россиян из аварийного жилья в деревянное нужно в этом году, отметил президент РФ Фото: Светлана Лесовская © URA.RU Для расселения россиян из аварийного жилья следует задействовать малоэтажные деревянные новостройки. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития лесопромышленной отрасли. Ранее о такой идее заявляли в российском правительстве. «В текущем году нужно задействовать малоэтажные деревянные дома для расселения [граждан] из аварийного жилья. Для многих россиян это станет удобным решением», — сказал Владимир Путин, подводя итоги совещания. Его трансляция велась на телеканале «Россия 24». Подводя итоги совещания, президент поручил правительству поддержать соответствующую программу льготной ипотеки для расселения в деревянные конструкции. А также попросил власти заняться расширением мощностей для производства деревянных домов. Об идее расселять россиян из аварийного жилья в деревянные дома российским СМИ ранее рассказала пресс-помощник вице-премьера РФ Виктории Абрамченко Марта Галичева. Она отмечала, что Абрамченко уже дала Минстрою и регионам Северо-Западного федерального округа поручение о запуске пилотного проекта по переселению граждан в деревянные конструкции. Если запуск такого пилотного проекта пройдет успешно, то застройщики могут получить разрешение на массовую деревянную застройку по всей стране уже в следующем году. А для увеличения спроса на деревянные дома властями обсуждается предоставления россиянам на них льготной ипотеки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для расселения россиян из аварийного жилья следует задействовать малоэтажные деревянные новостройки. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития лесопромышленной отрасли. Ранее о такой идее заявляли в российском правительстве. «В текущем году нужно задействовать малоэтажные деревянные дома для расселения [граждан] из аварийного жилья. Для многих россиян это станет удобным решением», — сказал Владимир Путин, подводя итоги совещания. Его трансляция велась на телеканале «Россия 24». Подводя итоги совещания, президент поручил правительству поддержать соответствующую программу льготной ипотеки для расселения в деревянные конструкции. А также попросил власти заняться расширением мощностей для производства деревянных домов. Об идее расселять россиян из аварийного жилья в деревянные дома российским СМИ ранее рассказала пресс-помощник вице-премьера РФ Виктории Абрамченко Марта Галичева. Она отмечала, что Абрамченко уже дала Минстрою и регионам Северо-Западного федерального округа поручение о запуске пилотного проекта по переселению граждан в деревянные конструкции. Если запуск такого пилотного проекта пройдет успешно, то застройщики могут получить разрешение на массовую деревянную застройку по всей стране уже в следующем году. А для увеличения спроса на деревянные дома властями обсуждается предоставления россиянам на них льготной ипотеки.