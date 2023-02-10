Путин поручил разработать новый способ расселения аварийных домов

Для расселения россиян из аварийного жилья следует задействовать малоэтажные деревянные новостройки. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития лесопромышленной отрасли. Ранее о такой идее заявляли в российском правительстве.
«В текущем году нужно задействовать малоэтажные деревянные дома для расселения [граждан] из аварийного жилья. Для многих россиян это станет удобным решением», — сказал Владимир Путин, подводя итоги совещания. Его трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Подводя итоги совещания, президент поручил правительству поддержать соответствующую программу льготной ипотеки для расселения в деревянные конструкции. А также попросил власти заняться расширением мощностей для производства деревянных домов.
Об идее расселять россиян из аварийного жилья в деревянные дома российским СМИ ранее рассказала пресс-помощник вице-премьера РФ Виктории Абрамченко Марта Галичева. Она отмечала, что Абрамченко уже дала Минстрою и регионам Северо-Западного федерального округа поручение о запуске пилотного проекта по переселению граждан в деревянные конструкции.
Если запуск такого пилотного проекта пройдет успешно, то застройщики могут получить разрешение на массовую деревянную застройку по всей стране уже в следующем году. А для увеличения спроса на деревянные дома властями обсуждается предоставления россиянам на них льготной ипотеки.
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Для расселения россиян из аварийного жилья следует задействовать малоэтажные деревянные новостройки. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития лесопромышленной отрасли. Ранее о такой идее заявляли в российском правительстве. «В текущем году нужно задействовать малоэтажные деревянные дома для расселения [граждан] из аварийного жилья. Для многих россиян это станет удобным решением», — сказал Владимир Путин, подводя итоги совещания. Его трансляция велась на телеканале «Россия 24». Подводя итоги совещания, президент поручил правительству поддержать соответствующую программу льготной ипотеки для расселения в деревянные конструкции. А также попросил власти заняться расширением мощностей для производства деревянных домов. Об идее расселять россиян из аварийного жилья в деревянные дома российским СМИ ранее рассказала пресс-помощник вице-премьера РФ Виктории Абрамченко Марта Галичева. Она отмечала, что Абрамченко уже дала Минстрою и регионам Северо-Западного федерального округа поручение о запуске пилотного проекта по переселению граждан в деревянные конструкции. Если запуск такого пилотного проекта пройдет успешно, то застройщики могут получить разрешение на массовую деревянную застройку по всей стране уже в следующем году. А для увеличения спроса на деревянные дома властями обсуждается предоставления россиянам на них льготной ипотеки.