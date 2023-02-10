Врачи раскрыли, дефицит какого витамина обнаружен у свердловчан

Гемотест: у свердловчан обнаружен дефицит витамина D

Большинству свердловчан не хватает витамина D Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Каждый второй житель Свердловской области имеет недостаток витамина D. Как он влияет на иммунитет, почему его не хватает и как правильно восполнить дефицит рассказала корреспонденту URA.RU кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Каждый второй свердловчанин, который сдал анализ на витамин D, узнал о его недостатке. В таком состоянии снижаются защитные функции организма, что становится причиной частых ОРВИ», — отметила Кашух.

Ситуация осложняется тем, что часть кальциферола вырабатывает кожа под действием солнечных лучей, а зима для большинства регионов России — не самый удачный период для загара. «Иммунные клетки активируются под воздействием витамина D и вступают в борьбу с вирусами или бактериями. Поэтому очень важно получать достаточно витамина D зимой и весной, когда происходит всплеск заболеваемости ОРВИ», — говорит Екатерина Кашух.

Другая часть витамина D поступает в организм с продуктами, такими как жирная рыба, печень, икра, яичный желток. Количество витамина D в организме зависит от многих факторов, включая время суток, сезон, питание и образ жизни.

«Важен также возраст, ведь многие пожилые люди редко выходят из дома и имеют проблемы с усвоением витамина D. Высокому риску дефицита подвержены беременные, дети, пациенты с хроническими болезнями кишечника», — предупреждает эксперт «Гемотест».

По словам специалиста, стоит помнить о частом отсутствии симптомов нехватки витамина D в организме. Поэтому многие люди даже не подозревают о наличии проблемы. «В случае серьезного дефицита витамина, самолечение по общим рекомендациям не принесет должного эффекта. По этой же причине рекомендации знакомых тоже не дадут результата. Прием витамина D должен выстраиваться исходя из индивидуальных особенной организма, состояния здоровья и степени имеющегося дефицита», — резюмирует Екатерина Кашух.

К слову, неконтролируемый прием витамина D приводит к его избытку. Это угрожает работе сердца и почек. Кровеносные сосуды и ткани при этом становятся менее эластичными и более ломкими. «Чтобы грамотно восполнить нехватку витамина D, необходимо сначала сдать лабораторный анализ крови и проверить уровень вещества в организме. Врач соберет информацию о состоянии здоровья, оценит результат теста и подберет необходимую форму препарата, дозировку и длительность лечения. Также специалист уточнит длительность лечения и регулярность проверки уровня витамина D с помощью анализа», — резюмирует врач-эксперт Кашух.