Сейсмолог Завьялов призвал переезжать в Москву всех, кто боится землетрясений

10 февраля 2023 в 21:11 Размер текста - 17 +

В Москве нет геологических структур, которые могут спровоцировать землетрясение, сказал Алексей Завьялов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Москва и Северный Урал (Пермский край, города Свердловской области, республика Коми, ХМАО) являются наиболее безопасными точками в России, где землетрясения с высокой магнитудой не должны произойти. Об этом URA.RU сообщил заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов. «Поезжайте на север Урала. Там более безопасно, но холодно. Приезжайте в Москву, тут тоже безопасно. У нас не трясет. В Москве нет геологических структур, которые могли бы сгенерировать землетрясения такие, как произошли в Турции», — сказал Алексей Завьялов. Ученый подчеркнул, что небольшая сейсмическая активность допускается по всей России, но она не представляет опасности. «Когда я перечисляю сейсмоопасные районы нашей страны, я Южный Урал упоминаю. У нас по всей территории России и в Москве допускаются вероятные сейсмические сотрясения с интенсивностью менее 5 баллов. Время от времени мы это и наблюдаем. В последний раз было почти 10 лет назад, когда в Охотском море на глубине 600 км произошло сильное землетрясение магнитудой почти 8 баллов. Такое же, как в Турции. Только оно произошло глубоко. У турецкого — оценка очага глубины составила 10 — 18 км», — отметил эксперт. В Турции 6 февраля прошли землетрясения магнитудой 7, 8 балла. Подземные толчки ощутили в нескольких странах. Число жертв землетрясения в Турции достигло 17 143 человек, количество пострадавших превысило отметку в 70 тысяч. Афтершоки будут длиться еще около одной-двух недель, спрогнозировал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец. Позднее землетрясение произошло уже на границе с Россией, в Казахстане. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Москва и Северный Урал (Пермский край, города Свердловской области, республика Коми, ХМАО) являются наиболее безопасными точками в России, где землетрясения с высокой магнитудой не должны произойти. Об этом URA.RU сообщил заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов. «Поезжайте на север Урала. Там более безопасно, но холодно. Приезжайте в Москву, тут тоже безопасно. У нас не трясет. В Москве нет геологических структур, которые могли бы сгенерировать землетрясения такие, как произошли в Турции», — сказал Алексей Завьялов. Ученый подчеркнул, что небольшая сейсмическая активность допускается по всей России, но она не представляет опасности. «Когда я перечисляю сейсмоопасные районы нашей страны, я Южный Урал упоминаю. У нас по всей территории России и в Москве допускаются вероятные сейсмические сотрясения с интенсивностью менее 5 баллов. Время от времени мы это и наблюдаем. В последний раз было почти 10 лет назад, когда в Охотском море на глубине 600 км произошло сильное землетрясение магнитудой почти 8 баллов. Такое же, как в Турции. Только оно произошло глубоко. У турецкого — оценка очага глубины составила 10 — 18 км», — отметил эксперт. В Турции 6 февраля прошли землетрясения магнитудой 7, 8 балла. Подземные толчки ощутили в нескольких странах. Число жертв землетрясения в Турции достигло 17 143 человек, количество пострадавших превысило отметку в 70 тысяч. Афтершоки будут длиться еще около одной-двух недель, спрогнозировал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец. Позднее землетрясение произошло уже на границе с Россией, в Казахстане.