На границе России произошло землетрясение

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На границе России и Казахстаном произошло землетрясение, сообщает экспедиция казахстанского МЧС Фото:

На границе между Россией и Казахстаном произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщает сейсмологическая опытно-методическая экспедиция казахстанского МЧС.

«Эпицентр землетрясения расположен в 928 км на северо-восток от г. Алматы на границе Казахстана и России. Магнитуда MPV 4.4», — говорится на сайте. Уточняется, что очаг колебаний залегал на глубине 10 км.

В начала февраля в Турции произошло мощное землетрясение. После этого ученые института геофизики УрО РАН на территории Свердловской области установили, что волны от землетрясения дошли до территории России, в частности до Урала.

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На границе между Россией и Казахстаном произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщает сейсмологическая опытно-методическая экспедиция казахстанского МЧС. «Эпицентр землетрясения расположен в 928 км на северо-восток от г. Алматы на границе Казахстана и России. Магнитуда MPV 4.4», — говорится на сайте. Уточняется, что очаг колебаний залегал на глубине 10 км. В начала февраля в Турции произошло мощное землетрясение. После этого ученые института геофизики УрО РАН на территории Свердловской области установили, что волны от землетрясения дошли до территории России, в частности до Урала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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