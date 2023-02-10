На границе России произошло землетрясение

На границе России и Казахстаном произошло землетрясение, сообщает экспедиция казахстанского МЧС
На границе между Россией и Казахстаном произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщает сейсмологическая опытно-методическая экспедиция казахстанского МЧС.
«Эпицентр землетрясения расположен в 928 км на северо-восток от г. Алматы на границе Казахстана и России. Магнитуда MPV 4.4», —
В начала февраля в Турции произошло мощное землетрясение. После этого ученые института геофизики УрО РАН на территории Свердловской области установили, что волны от землетрясения дошли до территории России, в частности до Урала.
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