09 февраля 2023

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 17 тысяч

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Жертвами землетрясения стали более 17 тысяч человек Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

Число жертв землетрясения в Турции достигло 17 143 человек, количество пострадавших превысило отметку в 70 тысяч. Об этом сообщили власти Турции.

«Число жертв землетрясений в Турции возросло до 17 134. Раненых более 70 тысяч», — заявили источники в правительстве страны, информацию передает турецкая телекомпания CNN Turk.

6 февраля в Турции в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, оно было обозначено как одно из наиболее крупных в области за последние годы. Турецкие власти заявили о более чем 5 тысячах разрушенных в результате природного катаклизма зданий. Из-за землетрясения были затоплены города.

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Число жертв землетрясения в Турции достигло 17 143 человек, количество пострадавших превысило отметку в 70 тысяч. Об этом сообщили власти Турции. «Число жертв землетрясений в Турции возросло до 17 134. Раненых более 70 тысяч», — заявили источники в правительстве страны, информацию передает турецкая телекомпания CNN Turk. 6 февраля в Турции в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, оно было обозначено как одно из наиболее крупных в области за последние годы. Турецкие власти заявили о более чем 5 тысячах разрушенных в результате природного катаклизма зданий. Из-за землетрясения были затоплены города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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