Число погибших при землетрясении в Турции превысило 17 тысяч

09 февраля 2023 в 23:25 Размер текста - 17 +

Жертвами землетрясения стали более 17 тысяч человек Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Число жертв землетрясения в Турции достигло 17 143 человек, количество пострадавших превысило отметку в 70 тысяч. Об этом сообщили власти Турции. «Число жертв землетрясений в Турции возросло до 17 134. Раненых более 70 тысяч», — заявили источники в правительстве страны, информацию передает турецкая телекомпания CNN Turk . 6 февраля в Турции в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, оно было обозначено как одно из наиболее крупных в области за последние годы. Турецкие власти заявили о более чем 5 тысячах разрушенных в результате природного катаклизма зданий. Из-за землетрясения были затоплены города.

Число жертв землетрясения в Турции достигло 17 143 человек, количество пострадавших превысило отметку в 70 тысяч. Об этом сообщили власти Турции. «Число жертв землетрясений в Турции возросло до 17 134. Раненых более 70 тысяч», — заявили источники в правительстве страны, информацию передает турецкая телекомпания CNN Turk. 6 февраля в Турции в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, оно было обозначено как одно из наиболее крупных в области за последние годы. Турецкие власти заявили о более чем 5 тысячах разрушенных в результате природного катаклизма зданий. Из-за землетрясения были затоплены города.