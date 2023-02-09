Число погибших при землетрясении в Турции превысило 17 тысяч

Жертвами землетрясения стали более 17 тысяч человек
новость из сюжетаВ Турции прошли мощные землетрясения
Число жертв землетрясения в Турции достигло 17 143 человек, количество пострадавших превысило отметку в 70 тысяч. Об этом сообщили власти Турции.
«Число жертв землетрясений в Турции возросло до 17 134. Раненых более 70 тысяч», — заявили источники в правительстве страны, информацию передает турецкая телекомпания
6 февраля в Турции в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, оно было обозначено как одно из наиболее крупных в области за последние годы. Турецкие власти заявили о более чем 5 тысячах разрушенных в результате природного катаклизма зданий. Из-за землетрясения были затоплены города.
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