Двое российских военных отправились в тюрьму за отказ выполнять приказ в зоне СВО

10 февраля 2023 в 21:19 Размер текста - 17 +

Бойцы отказались выполнять приказ в зоне СВО, сообщает военный суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные получили приговор от гарнизонного военного суда Севастополя за отказ выполнять приказ в зоне СВО. Двое россиян были приговорены к лишению свободы сроком от трех лет и четырех месяцев до трех лет и шести месяцев. «Двое военных из Белогорского гарнизона Амурской области, находясь под Херсоном в сентябре прошлого года, отказались выполнить приказ по удержанию занятых рубежей», — говорится в сообщении пресс-службы суда, его приводит издание «Lenta.ru». Уточняется, что старший прапорщик Котов был осужден на 3,5 года. Рядовой Котов был осужден на три года и четыре месяца. Подсудимые частично признали свою вину. После того как Россия начала специальную военную операцию на Украине, Госдума РФ выпустила ряд законов, касающихся СВО. 11 января был осужден на пять с половиной лет мобилизованный Александр Лешков. В приговоре говорится, что военный осужден за избиение офицера Дениса Мазанова в парке «Патриот».

Российские военные получили приговор от гарнизонного военного суда Севастополя за отказ выполнять приказ в зоне СВО. Двое россиян были приговорены к лишению свободы сроком от трех лет и четырех месяцев до трех лет и шести месяцев. «Двое военных из Белогорского гарнизона Амурской области, находясь под Херсоном в сентябре прошлого года, отказались выполнить приказ по удержанию занятых рубежей», — говорится в сообщении пресс-службы суда, его приводит издание «Lenta.ru». Уточняется, что старший прапорщик Котов был осужден на 3,5 года. Рядовой Котов был осужден на три года и четыре месяца. Подсудимые частично признали свою вину. После того как Россия начала специальную военную операцию на Украине, Госдума РФ выпустила ряд законов, касающихся СВО. 11 января был осужден на пять с половиной лет мобилизованный Александр Лешков. В приговоре говорится, что военный осужден за избиение офицера Дениса Мазанова в парке «Патриот».