Двое российских военных отправились в тюрьму за отказ выполнять приказ в зоне СВО

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Бойцы отказались выполнять приказ в зоне СВО, сообщает военный суд Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные получили приговор от гарнизонного военного суда Севастополя за отказ выполнять приказ в зоне СВО. Двое россиян были приговорены к лишению свободы сроком от трех лет и четырех месяцев до трех лет и шести месяцев.

«Двое военных из Белогорского гарнизона Амурской области, находясь под Херсоном в сентябре прошлого года, отказались выполнить приказ по удержанию занятых рубежей», — говорится в сообщении пресс-службы суда, его приводит издание «Lenta.ru». Уточняется, что старший прапорщик Котов был осужден на 3,5 года. Рядовой Котов был осужден на три года и четыре месяца. Подсудимые частично признали свою вину.

После того как Россия начала специальную военную операцию на Украине, Госдума РФ выпустила ряд законов, касающихся СВО. 11 января был осужден на пять с половиной лет мобилизованный Александр Лешков. В приговоре говорится, что военный осужден за избиение офицера Дениса Мазанова в парке «Патриот».

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Российские военные получили приговор от гарнизонного военного суда Севастополя за отказ выполнять приказ в зоне СВО. Двое россиян были приговорены к лишению свободы сроком от трех лет и четырех месяцев до трех лет и шести месяцев. «Двое военных из Белогорского гарнизона Амурской области, находясь под Херсоном в сентябре прошлого года, отказались выполнить приказ по удержанию занятых рубежей», — говорится в сообщении пресс-службы суда, его приводит издание «Lenta.ru». Уточняется, что старший прапорщик Котов был осужден на 3,5 года. Рядовой Котов был осужден на три года и четыре месяца. Подсудимые частично признали свою вину. После того как Россия начала специальную военную операцию на Украине, Госдума РФ выпустила ряд законов, касающихся СВО. 11 января был осужден на пять с половиной лет мобилизованный Александр Лешков. В приговоре говорится, что военный осужден за избиение офицера Дениса Мазанова в парке «Патриот».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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