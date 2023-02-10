Украина продаст конфискованные активы россиян на аукционах

Власти Украины запустят аукционы по продаже конфискованного российского имущества. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Сегодня одобрили постановление, регулирующее их продажу. Мы заморозили и конфисковали сотни объектов, принадлежавших российскому правительству или российским олигархам в Украине», — заявил Денис Шмыгаль в своем telegram-канале. Он отметил, что для продажи конфискованных российских активов будет создан специальный аукцион.
Шмыгаль уточнил, что купить активы россиян смогут и иностранные граждане. Продажи будут проходить по тому же принципу, что и малая приватизация.
Ранее Шмыгаль заявил, что правительство Украины получает деньги из изъятых российских активов. Он отметил, что сумма составляет 7 миллиардов гривен (около 462,5 миллионов долларов).
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