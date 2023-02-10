Свердловские полицейские нашли похищенную у ребенка инвалидную коляску. Видео

В Березовском рецидивист похитил коляску девочки-инвалида
© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый попросил у девочки и ее мамы прощения Фото:

Сотрудники полиции ОВД города Березовский (Свердловская область) по горячим следам раскрыли кражу инвалидной коляски, похищенной накануне из подъезда дома по улице Театральная. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. Подозреваемым оказался местный житель, ранее судимый за имущественные преступления.

Полицейские в ходе поисковых мероприятий обнаружили похищенное в кладовке по месту жительства задержанного. Представители МВД уже вручили коляску законной хозяйке.

«Женщина со слезами на глазах сказала полицейским: „вы просто волшебники!“ и искренне поблагодарила стражей порядка за оказанную помощь. Подозреваемый принес извинения потерпевшей», — рассказал Горелых.

Из отдела полиции женщину вместе с коляской сыщики доставили прямо к подъезду на служебном автомобиле. Сейчас подозреваемый проверяется на причастность к другим преступлениям, совершенным в данном районе. «По итогам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение», — добавил полковник Горелых.

Детская инвалидная коляска пропала из подъезда накануне, 9 февраля. Мать девочки с диагнозом ДЦП опубликовала пост в соцсетях с мольбой вернуть похищенное. «Вы лишили мою дочь возможности гулять и жить обычной жизнью», — написала женщина. На следующий день она обратилась в полицию, где сумели быстро раскрыть преступление.

Женщина со слезами на глазах благодарила сотрудников полиции
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Сотрудники полиции ОВД города Березовский (Свердловская область) по горячим следам раскрыли кражу инвалидной коляски, похищенной накануне из подъезда дома по улице Театральная. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. Подозреваемым оказался местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Полицейские в ходе поисковых мероприятий обнаружили похищенное в кладовке по месту жительства задержанного. Представители МВД уже вручили коляску законной хозяйке. «Женщина со слезами на глазах сказала полицейским: „вы просто волшебники!“ и искренне поблагодарила стражей порядка за оказанную помощь. Подозреваемый принес извинения потерпевшей», — рассказал Горелых. Из отдела полиции женщину вместе с коляской сыщики доставили прямо к подъезду на служебном автомобиле. Сейчас подозреваемый проверяется на причастность к другим преступлениям, совершенным в данном районе. «По итогам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение», — добавил полковник Горелых. Детская инвалидная коляска пропала из подъезда накануне, 9 февраля. Мать девочки с диагнозом ДЦП опубликовала пост в соцсетях с мольбой вернуть похищенное. «Вы лишили мою дочь возможности гулять и жить обычной жизнью», — написала женщина. На следующий день она обратилась в полицию, где сумели быстро раскрыть преступление.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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