09 февраля 2023

В Свердловской области у девочки-инвалида украли коляску. Фото

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Клипарт. Магнитогорск, инвалидная коляска
10-летняя Катя из Березовского без коляски не может выходить на улицу Фото:

В Березовском (Свердловская область) неизвестные украли коляску, на которой передвигается по улице 10-летняя Катя с диагнозом детский церебральный паралич. Об этом сообщила ее мама Людмила в соцсетях.

«Крик помощи — украли наш транспорт. С адреса: улица Театральная 19, восьмой подъезд. Как же так, есть ли совесть у вас?! Тот, кто взял, прошу — верните. Вы лишили мою дочь возможности гулять и жить обычной жизнью. Этот транспорт — единственная вещь, помощник», — написала женщина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Многие сделали репост записи, также в комментариях пишут, что видели в районе Театральной пьяного мужчину с инвалидной коляской, которой еле держался на ногах. Людмила планирует написать заявление в полицию.

Коляску украли из подъезда. Без нее девочка не может совершать прогулки

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В Березовском (Свердловская область) неизвестные украли коляску, на которой передвигается по улице 10-летняя Катя с диагнозом детский церебральный паралич. Об этом сообщила ее мама Людмила в соцсетях. «Крик помощи — украли наш транспорт. С адреса: улица Театральная 19, восьмой подъезд. Как же так, есть ли совесть у вас?! Тот, кто взял, прошу — верните. Вы лишили мою дочь возможности гулять и жить обычной жизнью. Этот транспорт — единственная вещь, помощник», — написала женщина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Многие сделали репост записи, также в комментариях пишут, что видели в районе Театральной пьяного мужчину с инвалидной коляской, которой еле держался на ногах. Людмила планирует написать заявление в полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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