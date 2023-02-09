В Свердловской области у девочки-инвалида украли коляску. Фото

10 февраля 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

10-летняя Катя из Березовского без коляски не может выходить на улицу Фото: Илья Московец © URA.RU В Березовском (Свердловская область) неизвестные украли коляску, на которой передвигается по улице 10-летняя Катя с диагнозом детский церебральный паралич. Об этом сообщила ее мама Людмила в соцсетях. «Крик помощи — украли наш транспорт. С адреса: улица Театральная 19, восьмой подъезд. Как же так, есть ли совесть у вас?! Тот, кто взял, прошу — верните. Вы лишили мою дочь возможности гулять и жить обычной жизнью. Этот транспорт — единственная вещь, помощник», — написала женщина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Многие сделали репост записи, также в комментариях пишут, что видели в районе Театральной пьяного мужчину с инвалидной коляской, которой еле держался на ногах. Людмила планирует написать заявление в полицию. Коляску украли из подъезда. Без нее девочка не может совершать прогулки Фото с личной страницы мамы, vk.com

В Березовском (Свердловская область) неизвестные украли коляску, на которой передвигается по улице 10-летняя Катя с диагнозом детский церебральный паралич. Об этом сообщила ее мама Людмила в соцсетях. «Крик помощи — украли наш транспорт. С адреса: улица Театральная 19, восьмой подъезд. Как же так, есть ли совесть у вас?! Тот, кто взял, прошу — верните. Вы лишили мою дочь возможности гулять и жить обычной жизнью. Этот транспорт — единственная вещь, помощник», — написала женщина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Многие сделали репост записи, также в комментариях пишут, что видели в районе Театральной пьяного мужчину с инвалидной коляской, которой еле держался на ногах. Людмила планирует написать заявление в полицию.