В Березовском (Свердловская область) неизвестные украли коляску, на которой передвигается по улице 10-летняя Катя с диагнозом детский церебральный паралич. Об этом сообщила ее мама Людмила в соцсетях.
«Крик помощи — украли наш транспорт. С адреса: улица Театральная 19, восьмой подъезд. Как же так, есть ли совесть у вас?! Тот, кто взял, прошу — верните. Вы лишили мою дочь возможности гулять и жить обычной жизнью. Этот транспорт — единственная вещь, помощник», — написала женщина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Многие сделали репост записи, также в комментариях пишут, что видели в районе Театральной пьяного мужчину с инвалидной коляской, которой еле держался на ногах. Людмила планирует написать заявление в полицию.
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