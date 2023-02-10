Журналисты разоблачили фейк о баснословной стоимости формы российских военных

Информация в соцсетях о том, что Минобороны РФ закупает форму для российских военных по цене до 210 тысяч рублей за комплект — фейк. С таким разоблачением выступили журналисты telegram-канала «Война с фейками».
«Авторы публикаций [с фейками о стоимости формы] сделали поспешные выводы, обратив внимание на сайт организации-производителя. На нем они увидели цены на одежду для гражданского населения, которая продается в розничной сети. Никакой речи о поставке данной формы в войска не было», — сообщили в telegram-канале.
Как пояснили журналисты, для российских военных была разработана другая военная форма, отличающаяся от версии для гражданского населения. В telegram-канале отметили, что она была создана с учетом пожеланий и предпочтений солдат армии России, принимающих участие в спецоперации на Украине. А значительно снизить ее себестоимость позволило то, что форма была создана с использованием российских материалов и комплектующих.
Такую информацию подтвердили и в Минобороны России. В ведомстве добавили, что все оборудование для российских солдат до начала спецоперации изготавливал один производитель, однако после начала СВО для создания формы военнослужащим были привлечены несколько других компаний-производителей.
В доказательство низкой себестоимости формы для солдат армии России в Минобороны назвали цену одного комплекта летней формы — 10 628 рублей. Однако и эту сумму, уточнили в ведомстве, за солдат оплачивает государство.
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Информация в соцсетях о том, что Минобороны РФ закупает форму для российских военных по цене до 210 тысяч рублей за комплект — фейк. С таким разоблачением выступили журналисты telegram-канала «Война с фейками». «Авторы публикаций [с фейками о стоимости формы] сделали поспешные выводы, обратив внимание на сайт организации-производителя. На нем они увидели цены на одежду для гражданского населения, которая продается в розничной сети. Никакой речи о поставке данной формы в войска не было», — сообщили в telegram-канале. Как пояснили журналисты, для российских военных была разработана другая военная форма, отличающаяся от версии для гражданского населения. В telegram-канале отметили, что она была создана с учетом пожеланий и предпочтений солдат армии России, принимающих участие в спецоперации на Украине. А значительно снизить ее себестоимость позволило то, что форма была создана с использованием российских материалов и комплектующих. Такую информацию подтвердили и в Минобороны России. В ведомстве добавили, что все оборудование для российских солдат до начала спецоперации изготавливал один производитель, однако после начала СВО для создания формы военнослужащим были привлечены несколько других компаний-производителей. В доказательство низкой себестоимости формы для солдат армии России в Минобороны назвали цену одного комплекта летней формы — 10 628 рублей. Однако и эту сумму, уточнили в ведомстве, за солдат оплачивает государство.