Журналисты разоблачили фейк о баснословной стоимости формы российских военных

«Война с фейками»: форма российских солдат стоит 10 тысяч рублей

10 февраля 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

Форма для солдат ВС РФ изготавливается из российских материалов, отметили в telegram-канале «Война с фейками» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Информация в соцсетях о том, что Минобороны РФ закупает форму для российских военных по цене до 210 тысяч рублей за комплект — фейк. С таким разоблачением выступили журналисты telegram-канала «Война с фейками». «Авторы публикаций [с фейками о стоимости формы] сделали поспешные выводы, обратив внимание на сайт организации-производителя. На нем они увидели цены на одежду для гражданского населения, которая продается в розничной сети. Никакой речи о поставке данной формы в войска не было», — сообщили в telegram-канале. Как пояснили журналисты, для российских военных была разработана другая военная форма, отличающаяся от версии для гражданского населения. В telegram-канале отметили, что она была создана с учетом пожеланий и предпочтений солдат армии России, принимающих участие в спецоперации на Украине. А значительно снизить ее себестоимость позволило то, что форма была создана с использованием российских материалов и комплектующих. Такую информацию подтвердили и в Минобороны России. В ведомстве добавили, что все оборудование для российских солдат до начала спецоперации изготавливал один производитель, однако после начала СВО для создания формы военнослужащим были привлечены несколько других компаний-производителей. В доказательство низкой себестоимости формы для солдат армии России в Минобороны назвали цену одного комплекта летней формы — 10 628 рублей. Однако и эту сумму, уточнили в ведомстве, за солдат оплачивает государство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Информация в соцсетях о том, что Минобороны РФ закупает форму для российских военных по цене до 210 тысяч рублей за комплект — фейк. С таким разоблачением выступили журналисты telegram-канала «Война с фейками». «Авторы публикаций [с фейками о стоимости формы] сделали поспешные выводы, обратив внимание на сайт организации-производителя. На нем они увидели цены на одежду для гражданского населения, которая продается в розничной сети. Никакой речи о поставке данной формы в войска не было», — сообщили в telegram-канале. Как пояснили журналисты, для российских военных была разработана другая военная форма, отличающаяся от версии для гражданского населения. В telegram-канале отметили, что она была создана с учетом пожеланий и предпочтений солдат армии России, принимающих участие в спецоперации на Украине. А значительно снизить ее себестоимость позволило то, что форма была создана с использованием российских материалов и комплектующих. Такую информацию подтвердили и в Минобороны России. В ведомстве добавили, что все оборудование для российских солдат до начала спецоперации изготавливал один производитель, однако после начала СВО для создания формы военнослужащим были привлечены несколько других компаний-производителей. В доказательство низкой себестоимости формы для солдат армии России в Минобороны назвали цену одного комплекта летней формы — 10 628 рублей. Однако и эту сумму, уточнили в ведомстве, за солдат оплачивает государство.