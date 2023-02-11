В США назвали наиболее выгодную тактику Украины на фронте

The New York Times: для Украины самой очевидной целью является Мелитополь

11 февраля 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Журналисты The New York Times считают, что Мелитополь станет следующей целью ВСУ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По мнению аналитиков, украинская армия сейчас может продвигаться только на юге зоны проведения специальной военной операции, потому что позиции России на востоке надежно укреплены. Наиболее очевидной целью Украины станет город Мелитополь. «Мелитополь был бы очевидной целью для украинского наступления: город находится на пересечении двух основных автомагистралей и важной железнодорожной ветки, что делает его важным для снабжения российских войск на юге», — передает The New York Times. При этом Украине придется сдерживать российское наступление, а также сохранять численность своей армии и техники. В то же время Россия ожидает такой тактики от Украины. «Русские ждут активных действий с нашей стороны на юге. Мы поддерживаем это напряжение», — сказала пресс-секретарь сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Политолог Геворг Мирзаян считает, что решение Украины наступать с юга было продиктовано Вашингтоном. Украина несет существенные потери, поэтому ее армии необходимо нанести массированный удар, который повергнет Россию в шок и позволит Киеву настоять на начале переговорного процесса на своих условиях, передает «Царьград».

По мнению аналитиков, украинская армия сейчас может продвигаться только на юге зоны проведения специальной военной операции, потому что позиции России на востоке надежно укреплены. Наиболее очевидной целью Украины станет город Мелитополь. «Мелитополь был бы очевидной целью для украинского наступления: город находится на пересечении двух основных автомагистралей и важной железнодорожной ветки, что делает его важным для снабжения российских войск на юге», — передает The New York Times. При этом Украине придется сдерживать российское наступление, а также сохранять численность своей армии и техники. В то же время Россия ожидает такой тактики от Украины. «Русские ждут активных действий с нашей стороны на юге. Мы поддерживаем это напряжение», — сказала пресс-секретарь сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Политолог Геворг Мирзаян считает, что решение Украины наступать с юга было продиктовано Вашингтоном. Украина несет существенные потери, поэтому ее армии необходимо нанести массированный удар, который повергнет Россию в шок и позволит Киеву настоять на начале переговорного процесса на своих условиях, передает «Царьград».