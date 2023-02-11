Землетрясение в Турции привело к гигантскому разлому
новость из сюжетаВ Турции прошли мощные землетрясения
Появилось видео с разломом, который образовался в результате землетрясения в Турции. Видеозапись, сделанную с квадрокоптера, публикуют турецкие СМИ.
«Глубина — около 30 метров, ширина — около 200 метров. Видео сняли в провинции Хатай», —
Землетрясение с эпицентром в провинции Кахраманмараш произошло в ночь на 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7, оно стало самым мощным за последние 80 лет. В результате землетрясения погибло более 20 тысяч человек, более 80 тысяч человек пострадали. В разборах завалов в Турции участвуют сотрудники МЧС России.
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