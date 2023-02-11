Последствия землетрясений в Турции сняли с высоты птичьего полета. Видео

Турецкое агентство Ihlas опубликовало видео разлома, возникшего в результате землетрясения в Турции
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Виды города. Курган, руины, разрушенный дом
Землетрясение в Турции привело к гигантскому разлому Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

Появилось видео с разломом, который образовался в результате землетрясения в Турции. Видеозапись, сделанную с квадрокоптера, публикуют турецкие СМИ.

«Глубина — около 30 метров, ширина — около 200 метров. Видео сняли в провинции Хатай», — сообщает турецкое информационное агентство Ihlas.

Землетрясение с эпицентром в провинции Кахраманмараш произошло в ночь на 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7, оно стало самым мощным за последние 80 лет. В результате землетрясения погибло более 20 тысяч человек, более 80 тысяч человек пострадали. В разборах завалов в Турции участвуют сотрудники МЧС России.

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Появилось видео с разломом, который образовался в результате землетрясения в Турции. Видеозапись, сделанную с квадрокоптера, публикуют турецкие СМИ. «Глубина — около 30 метров, ширина — около 200 метров. Видео сняли в провинции Хатай», — сообщает турецкое информационное агентство Ihlas. Землетрясение с эпицентром в провинции Кахраманмараш произошло в ночь на 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7, оно стало самым мощным за последние 80 лет. В результате землетрясения погибло более 20 тысяч человек, более 80 тысяч человек пострадали. В разборах завалов в Турции участвуют сотрудники МЧС России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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