Последствия землетрясений в Турции сняли с высоты птичьего полета. Видео

Турецкое агентство Ihlas опубликовало видео разлома, возникшего в результате землетрясения в Турции

11 февраля 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Землетрясение в Турции привело к гигантскому разлому Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Появилось видео с разломом, который образовался в результате землетрясения в Турции. Видеозапись, сделанную с квадрокоптера, публикуют турецкие СМИ. «Глубина — около 30 метров, ширина — около 200 метров. Видео сняли в провинции Хатай», — сообщает турецкое информационное агентство Ihlas. Землетрясение с эпицентром в провинции Кахраманмараш произошло в ночь на 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7, оно стало самым мощным за последние 80 лет. В результате землетрясения погибло более 20 тысяч человек, более 80 тысяч человек пострадали. В разборах завалов в Турции участвуют сотрудники МЧС России.

Появилось видео с разломом, который образовался в результате землетрясения в Турции. Видеозапись, сделанную с квадрокоптера, публикуют турецкие СМИ. «Глубина — около 30 метров, ширина — около 200 метров. Видео сняли в провинции Хатай», — сообщает турецкое информационное агентство Ihlas. Землетрясение с эпицентром в провинции Кахраманмараш произошло в ночь на 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7, оно стало самым мощным за последние 80 лет. В результате землетрясения погибло более 20 тысяч человек, более 80 тысяч человек пострадали. В разборах завалов в Турции участвуют сотрудники МЧС России.