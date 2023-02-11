В Госдуме назвали главную гарантию безопасности России

Депутат Госдумы Картаполов: ядерная «триада» — залог безопасности России
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Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, военная техника, вооружение, снаряд, ракета, ракетный комплекс, зрк, флаг россии
Андрей Картаполов заявил о необходимости оснащения ядерной «триады» РФ Фото:

Чтобы гарантировать России безопасность, необходимо продолжать оснащение российской ядерной «триады». С таким мнением выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он обратил внимание, что такая тактика обеспечит безопасность и всему миру.

«В настоящее время продолжается оснащение российской ядерной „триады“ современным вооружением, при этом она остается ключевой гарантией не только безопасности России, но и глобальной мировой стабильности, являясь сдерживающим фактором в условиях, когда мир переживает период сложной трансформации», — сказал Андрей Картаполов. Он рассказал, что российская армия продолжает наращивать боеспособность.

Ранее военный аналитик Владимир Прохватилов призывал возобновить ядерные испытания в стране. Он сообщил, что виртуальные модели таких испытаний не позволяют достоверно проверить состояние такого оружия. Прохватилов отметил, что Россия имеет полное право на проведение таких испытаний.

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Чтобы гарантировать России безопасность, необходимо продолжать оснащение российской ядерной «триады». С таким мнением выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он обратил внимание, что такая тактика обеспечит безопасность и всему миру. «В настоящее время продолжается оснащение российской ядерной „триады“ современным вооружением, при этом она остается ключевой гарантией не только безопасности России, но и глобальной мировой стабильности, являясь сдерживающим фактором в условиях, когда мир переживает период сложной трансформации», — сказал Андрей Картаполов. Он рассказал, что российская армия продолжает наращивать боеспособность. Ранее военный аналитик Владимир Прохватилов призывал возобновить ядерные испытания в стране. Он сообщил, что виртуальные модели таких испытаний не позволяют достоверно проверить состояние такого оружия. Прохватилов отметил, что Россия имеет полное право на проведение таких испытаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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