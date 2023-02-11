В Госдуме назвали главную гарантию безопасности России

Чтобы гарантировать России безопасность, необходимо продолжать оснащение российской ядерной «триады». С таким мнением выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он обратил внимание, что такая тактика обеспечит безопасность и всему миру.
«В настоящее время продолжается оснащение российской ядерной „триады“ современным вооружением, при этом она остается ключевой гарантией не только безопасности России, но и глобальной мировой стабильности, являясь сдерживающим фактором в условиях, когда мир переживает период сложной трансформации», — сказал Андрей Картаполов. Он рассказал, что российская армия продолжает наращивать боеспособность.
Ранее военный аналитик Владимир Прохватилов призывал возобновить ядерные испытания в стране. Он сообщил, что виртуальные модели таких испытаний не позволяют достоверно проверить состояние такого оружия. Прохватилов отметил, что Россия имеет полное право на проведение таких испытаний.
Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.