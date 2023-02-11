В Госдуме назвали главную гарантию безопасности России

Депутат Госдумы Картаполов: ядерная «триада» — залог безопасности России

11 февраля 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Андрей Картаполов заявил о необходимости оснащения ядерной «триады» РФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU Чтобы гарантировать России безопасность, необходимо продолжать оснащение российской ядерной «триады». С таким мнением выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он обратил внимание, что такая тактика обеспечит безопасность и всему миру. «В настоящее время продолжается оснащение российской ядерной „триады“ современным вооружением, при этом она остается ключевой гарантией не только безопасности России, но и глобальной мировой стабильности, являясь сдерживающим фактором в условиях, когда мир переживает период сложной трансформации», — сказал Андрей Картаполов. Он рассказал, что российская армия продолжает наращивать боеспособность. Ранее военный аналитик Владимир Прохватилов призывал возобновить ядерные испытания в стране. Он сообщил, что виртуальные модели таких испытаний не позволяют достоверно проверить состояние такого оружия. Прохватилов отметил, что Россия имеет полное право на проведение таких испытаний.

Чтобы гарантировать России безопасность, необходимо продолжать оснащение российской ядерной «триады». С таким мнением выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он обратил внимание, что такая тактика обеспечит безопасность и всему миру. «В настоящее время продолжается оснащение российской ядерной „триады“ современным вооружением, при этом она остается ключевой гарантией не только безопасности России, но и глобальной мировой стабильности, являясь сдерживающим фактором в условиях, когда мир переживает период сложной трансформации», — сказал Андрей Картаполов. Он рассказал, что российская армия продолжает наращивать боеспособность. Ранее военный аналитик Владимир Прохватилов призывал возобновить ядерные испытания в стране. Он сообщил, что виртуальные модели таких испытаний не позволяют достоверно проверить состояние такого оружия. Прохватилов отметил, что Россия имеет полное право на проведение таких испытаний.