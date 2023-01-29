Военный аналитик Прохватилов призвал возобновить ядерные испытания

30 января 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Проводить испытания можно на Новой Земле, сказал Владимир Прохватилов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возобновление Россией испытаний ядерного оружия заставят Запад прекратить поставки вооружения Украине, а Киев — отказаться от угроз напасть на Крым. Об этом в разговоре с URA.RU заявил старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов. «Нужно возобновить испытания ядерного оружия на Новой Земле и мотивировать это срочной необходимостью проверить состояние ядерных вооружений. Потому что компьютерное моделирование ядерных испытаний, которые проводят последние годы, не дают достоверной картины. Есть опасность, что это грозное оружие может выйти из допустимых кондиций. Мы имеем право на это», — сказал Владимир Прохватилов. По его словам, испытания вынудят партнеров Киева прекратить эскалацию конфликта. «Выйти из всех договоров, из которых еще не вышли, а американцы вышли или собираются. Северная Корея проводит ядерные испытания. На нее напали? Нет. Ей только грозят. Пусть нам тоже грозят. Если мы это сделаем, мне кажется, что поставки Запада очень быстро пресекутся и угрозы атак на Крым и разрушения Крымский мост тоже исчезнут», — объяснил военный эксперт. Западные страны приняли решение об отправке тяжелой военной техники на Украину. В частности, речь идет о танках Abrams и Leopard 2. Отставной генерал армии США Бен Ходжес заявил, что украинская армия сможет захватить Крым, если западные лидеры предоставят ей ракеты ATACMS. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Возобновление Россией испытаний ядерного оружия заставят Запад прекратить поставки вооружения Украине, а Киев — отказаться от угроз напасть на Крым. Об этом в разговоре с URA.RU заявил старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов. «Нужно возобновить испытания ядерного оружия на Новой Земле и мотивировать это срочной необходимостью проверить состояние ядерных вооружений. Потому что компьютерное моделирование ядерных испытаний, которые проводят последние годы, не дают достоверной картины. Есть опасность, что это грозное оружие может выйти из допустимых кондиций. Мы имеем право на это», — сказал Владимир Прохватилов. По его словам, испытания вынудят партнеров Киева прекратить эскалацию конфликта. «Выйти из всех договоров, из которых еще не вышли, а американцы вышли или собираются. Северная Корея проводит ядерные испытания. На нее напали? Нет. Ей только грозят. Пусть нам тоже грозят. Если мы это сделаем, мне кажется, что поставки Запада очень быстро пресекутся и угрозы атак на Крым и разрушения Крымский мост тоже исчезнут», — объяснил военный эксперт. Западные страны приняли решение об отправке тяжелой военной техники на Украину. В частности, речь идет о танках Abrams и Leopard 2. Отставной генерал армии США Бен Ходжес заявил, что украинская армия сможет захватить Крым, если западные лидеры предоставят ей ракеты ATACMS.