Военный аналитик Михайлов: Украина будет использовать европейскую технику не по прямому назначению

Военный аналитик Михайлов: на Украину везут технику только для съемок

12 февраля 2023 в 09:02 Размер текста - 17 +

Западным танкам необходимы особые условия для использования, сказал Александр Михайлов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные танки, которые направили Украине не станут использовать в реальных боях, а будут снимать в видеороликах для поднятия боевого духа военных и населения. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Я считаю, что пробные партии не доедут до линии фронта. Их будут беречь, пока не начнутся серьезные поставки. Эти пробные партии будут катать по полигону для постановочных съемок. Они нужны для видеосюжетов о победах украинской армии. У них очень сложная ситуация на фронте. Им необходимо как-то приободрять своих военнослужащих, наемников и население, в том числе, где черпаются кадры для мобилизации», — сказал Александр Михайлов. По его словам, западная техника не приспособлена для боевых действий в тех условиях, в которых сейчас находится Украина. «Нужно гораздо больше танков, боеприпасов, глубокий тыл, который будет их обеспечивать ремонтом, ГСМ, боеприпасами, заменой двигателей, оружия. Тем более что в реальных боевых действиях по танкам будут стрелять. Ожидание от западной техники завышено. Она успешна при нормальных климатических условиях. На Украине же температура скатывается за минус, грязь, бездорожье, повышенная влажность, нет прямого доступа к нужным видам ГСМ и логистическим цепочкам, к которым так привыкли в НАТО с организацией своей службы войск», — объяснил военный эксперт. Аналитик подчеркнул, что поставки не смогут изменить ход спецоперации. «Американские и европейские танки за последние 20-30 лет практически не воевали. Применение на ближнем востоке сводилось к весьма ограниченным локальным операциям. Даже в этих условиях их регулярно поражали. Россия уже имеет самые мощные в мире противотанковые вооружения. Она поразила почти 4 000 танков за 11 месяцев спецоперации. Это говорит о том, что ни 100 и 200 танков кардинально не изменят ход СВО», — добавил Михайлов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные танки, которые направили Украине не станут использовать в реальных боях, а будут снимать в видеороликах для поднятия боевого духа военных и населения. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Я считаю, что пробные партии не доедут до линии фронта. Их будут беречь, пока не начнутся серьезные поставки. Эти пробные партии будут катать по полигону для постановочных съемок. Они нужны для видеосюжетов о победах украинской армии. У них очень сложная ситуация на фронте. Им необходимо как-то приободрять своих военнослужащих, наемников и население, в том числе, где черпаются кадры для мобилизации», — сказал Александр Михайлов. По его словам, западная техника не приспособлена для боевых действий в тех условиях, в которых сейчас находится Украина. «Нужно гораздо больше танков, боеприпасов, глубокий тыл, который будет их обеспечивать ремонтом, ГСМ, боеприпасами, заменой двигателей, оружия. Тем более что в реальных боевых действиях по танкам будут стрелять. Ожидание от западной техники завышено. Она успешна при нормальных климатических условиях. На Украине же температура скатывается за минус, грязь, бездорожье, повышенная влажность, нет прямого доступа к нужным видам ГСМ и логистическим цепочкам, к которым так привыкли в НАТО с организацией своей службы войск», — объяснил военный эксперт. Аналитик подчеркнул, что поставки не смогут изменить ход спецоперации. «Американские и европейские танки за последние 20-30 лет практически не воевали. Применение на ближнем востоке сводилось к весьма ограниченным локальным операциям. Даже в этих условиях их регулярно поражали. Россия уже имеет самые мощные в мире противотанковые вооружения. Она поразила почти 4 000 танков за 11 месяцев спецоперации. Это говорит о том, что ни 100 и 200 танков кардинально не изменят ход СВО», — добавил Михайлов.