В Ханты-Мансийске прошло торжественное открытие первичного отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом сообщили в соцсетях.
«Новое пространство для юных талантов округа будет находиться в технопарке „Кванториум“. Теперь у молодых людей округа появится еще больше возможностей для развития и самореализации», — говорится в сообщении официального паблика Ханты-Мансийского автономного округа в соцсети «ВКонтакте».
Ранее стало известно, что в Когалыме на базе школы №5 открылся технопарк «Кванториум», где будут готовить будущих специалистов для стратегически важных областей науки и техники. В год там смогут пройти обучение 500 школьников.
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