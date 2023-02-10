10 февраля 2023
09 февраля 2023

В Ханты-Мансийске откроют новые таланты. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый съезд Российского движения детей и молодежи. Москва, дети, студенты, молодежь, учащиеся, движение первых
Детям дали больше возможностей для развития и самореализации Фото:

В Ханты-Мансийске прошло торжественное открытие первичного отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом сообщили в соцсетях.

«Новое пространство для юных талантов округа будет находиться в технопарке „Кванториум“. Теперь у молодых людей округа появится еще больше возможностей для развития и самореализации», — говорится в сообщении официального паблика Ханты-Мансийского автономного округа в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что в Когалыме на базе школы №5 открылся технопарк «Кванториум», где будут готовить будущих специалистов для стратегически важных областей науки и техники. В год там смогут пройти обучение 500 школьников.

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В Ханты-Мансийске прошло торжественное открытие первичного отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом сообщили в соцсетях. «Новое пространство для юных талантов округа будет находиться в технопарке „Кванториум“. Теперь у молодых людей округа появится еще больше возможностей для развития и самореализации», — говорится в сообщении официального паблика Ханты-Мансийского автономного округа в соцсети «ВКонтакте». Ранее стало известно, что в Когалыме на базе школы №5 открылся технопарк «Кванториум», где будут готовить будущих специалистов для стратегически важных областей науки и техники. В год там смогут пройти обучение 500 школьников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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