В Кольцово задержали рейс, следующий в Москву
Рейс DP-6544, следующий 12 февраля из Екатеринбурга в Москву, задержан до 11:30. Самолет авиакомпании «Победа» должен был вылететь из уральской столицы в 7:05, следует из онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово.
«Самолет B-737 задержан в аэропорту Кольцово. Вылет состоится 12 февраля в 11:30», — следует из онлайн-табло.
На сайте авиакомпании «Победа» о задержании рейса не указано. На онлайн-табло лишь есть информация о том, что регистрация на данный рейс закрыта. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании, ответ ожидается.
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