11 февраля 2023
10 февраля 2023

В Екатеринбурге задержали рейс в Москву на четыре часа. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово
В Кольцово задержали рейс, следующий в Москву Фото:

Рейс DP-6544, следующий 12 февраля из Екатеринбурга в Москву, задержан до 11:30. Самолет авиакомпании «Победа» должен был вылететь из уральской столицы в 7:05, следует из онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово.

«Самолет B-737 задержан в аэропорту Кольцово. Вылет состоится 12 февраля в 11:30», — следует из онлайн-табло.

На сайте авиакомпании «Победа» о задержании рейса не указано. На онлайн-табло лишь есть информация о том, что регистрация на данный рейс закрыта. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании, ответ ожидается.

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Рейс DP-6544, следующий 12 февраля из Екатеринбурга в Москву, задержан до 11:30. Самолет авиакомпании «Победа» должен был вылететь из уральской столицы в 7:05, следует из онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово. «Самолет B-737 задержан в аэропорту Кольцово. Вылет состоится 12 февраля в 11:30», — следует из онлайн-табло. На сайте авиакомпании «Победа» о задержании рейса не указано. На онлайн-табло лишь есть информация о том, что регистрация на данный рейс закрыта. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании, ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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