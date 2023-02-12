Польский генерал назвал важное отличие российских солдат от западных

Польский генерал Анджейчак: русские, в отличие от Запада, всегда идут до конца

Русские не сдаются, заявил Раймунд Анджейчак Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Армии Россия и Запада максимально отличаются, ведь в их менталитете нет ничего общего. Об этом заявил глава генштаба Польши Раймунд Анджейчак.

«Стандарты российской армии, российского общества совершенно иные, чем западная матрица. Не нужно мерить русских западной меркой», — подчеркнул Раймунд Анджейчак в интервью американскому телеканалу MSNBC. Глава обратил внимание, что русские не сдаются, они готовы идти до конца, несмотря ни на что. Анджейчак также уточнил, что российская армия хорошо сражается.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия победит в спецоперации, если Запад будет продолжать бездействовать и не будет поставлять Украине вооружение. Ранее авторы китайского Sina также называли отличительную черту РФ — это способность наращивать оборонно-промышленный комплекс (ОПК).

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, заявлял президент РФ Владимир Путин, заключается в защите мирного населения Донбасса.