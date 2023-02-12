Президент Польши Дуда предрек победу России в СВО из-за бездействия Запада

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Официальный сайт президента Украины. Москва, Анджей Дуда
Россия может победить в спецоперации, если Запад не будет предоставлять свою технику, заявил Анджей Дуда Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если страны Запада не отправят Украине военную технику в ближайшие недели, то Россия победит. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Если мы не отправим военную технику на Украину в ближайшие недели, [президент России Владимир] Путин может победить», — заявил Анджей Дуда в интервью французской газете Le Figaro. Текст опубликован на официальном сайте президента Польши. Он также подчеркнул, что каждое мгновение промедления в оказании поддержки Киеву приближает успех РФ.

Ранее глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут победить Россию в 2023 году. В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что Запад устал оказывать помощь Украине. Тем не менее он же говорил, что проигрыш России на Украине является «государственным смыслом» для Польши.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Страны Запада начали активно помогать Украине в виде оказания военной помощи и финансовой. Недавно сообщалось, что Польша начала учить солдат ВСУ обращаться с танками Leopard.

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Если страны Запада не отправят Украине военную технику в ближайшие недели, то Россия победит. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. «Если мы не отправим военную технику на Украину в ближайшие недели, [президент России Владимир] Путин может победить», — заявил Анджей Дуда в интервью французской газете Le Figaro. Текст опубликован на официальном сайте президента Польши. Он также подчеркнул, что каждое мгновение промедления в оказании поддержки Киеву приближает успех РФ. Ранее глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут победить Россию в 2023 году. В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что Запад устал оказывать помощь Украине. Тем не менее он же говорил, что проигрыш России на Украине является «государственным смыслом» для Польши. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Страны Запада начали активно помогать Украине в виде оказания военной помощи и финансовой. Недавно сообщалось, что Польша начала учить солдат ВСУ обращаться с танками Leopard.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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