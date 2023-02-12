Президент Польши Дуда предрек победу России в СВО из-за бездействия Запада

12 февраля 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Россия может победить в спецоперации, если Запад не будет предоставлять свою технику, заявил Анджей Дуда Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если страны Запада не отправят Украине военную технику в ближайшие недели, то Россия победит. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. «Если мы не отправим военную технику на Украину в ближайшие недели, [президент России Владимир] Путин может победить», — заявил Анджей Дуда в интервью французской газете Le Figaro. Текст опубликован на официальном сайте президента Польши. Он также подчеркнул, что каждое мгновение промедления в оказании поддержки Киеву приближает успех РФ. Ранее глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут победить Россию в 2023 году. В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что Запад устал оказывать помощь Украине. Тем не менее он же говорил, что проигрыш России на Украине является «государственным смыслом» для Польши. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Страны Запада начали активно помогать Украине в виде оказания военной помощи и финансовой. Недавно сообщалось, что Польша начала учить солдат ВСУ обращаться с танками Leopard.

Если страны Запада не отправят Украине военную технику в ближайшие недели, то Россия победит. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. «Если мы не отправим военную технику на Украину в ближайшие недели, [президент России Владимир] Путин может победить», — заявил Анджей Дуда в интервью французской газете Le Figaro. Текст опубликован на официальном сайте президента Польши. Он также подчеркнул, что каждое мгновение промедления в оказании поддержки Киеву приближает успех РФ. Ранее глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут победить Россию в 2023 году. В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что Запад устал оказывать помощь Украине. Тем не менее он же говорил, что проигрыш России на Украине является «государственным смыслом» для Польши. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Страны Запада начали активно помогать Украине в виде оказания военной помощи и финансовой. Недавно сообщалось, что Польша начала учить солдат ВСУ обращаться с танками Leopard.