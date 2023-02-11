Екатеринбуржцы раскрыли, сколько готовы потратить на подарок ко Дню святого Валентина

Средняя стоимость подарка ко Дню святого Валентина в Екатеринбурге составляет 2300 рублей. Об этом URA.RU сообщили в сервисе по поиску работы SuperJob.
«В этом году в Екатеринбурге средняя стоимость подарка на 14 февраля составляет 2300 рублей», — говорится в сообщении. По данным аналитиков, мужчины тратят на подарок женам в среднем 2800 рублей, а любимой девушке — 2700 рублей.
Жены готовы потратить на подарок мужьям 1600 рублей. Затраты девушек на подарок любимому мужчине составляют 1800 рублей. Также аналитики отметили, что подарки на 14 февраля россияне стали дарить. Однако те, кто не отказываются от праздника всех влюбленных, увеличили траты на подарки.
Ранее URA.RU писало, что аналитики определили, как екатеринбуржцы относятся к букетам для мужчин. Более трети респондентов считают, что букеты мужчинам дарить можно.
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