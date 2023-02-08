Аналитики определили, как екатеринбуржцы относятся к букетам для мужчин

SuperJob: более трети екатеринбуржцев считают, что букеты мужчинам дарить можно

Самыми «мужскими» цветами считаются розы, гвоздики, каллы, хризантемы и гладиолусы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Более трети екатеринбуржцев считают уместным дарить букет мужчине на такие праздники как юбилей, получение награды или победа в состязаниях. Большая часть поддерживающих эту точку зрения — женщины. Об этом URA.RU сообщили сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«В вопросе об уместности мужских букетов мнения екатеринбуржцев разделились: 35% опрошенных убеждены, что это вполне допустимо, а 31% — что такой подарок не подходит для представителей сильного пола», — сообщают исследователи. За такой подарок выступают 49% женщин, в то время как 42% мужчин считают букеты неуместными.

Самыми частыми поводами для букетов считаются такие праздники как: юбилей, получение награды и победа в соревнованиях. «Каждый четвертый (26%) думает, что цветы стоит вручить мужчине по случаю его ухода на пенсию, каждый пятый (21%) — в день профессионального праздника. День защитника Отечества считают подходящим поводом 15%, повышение в должности — 11%, день свадьбы —7%», — заявили аналитики. При этом неприемлемым букеты считаются в День святого Валентина и день знакомства.

Самыми «мужскими» цветами респонденты назвали розы, гвоздики. При этом каждый девятый подарил бы каллы (11%), по 8% выбрали бы хризантемы и гладиолусы.

Ранее аналитики SuperJob рассказали, кого из екатеринбуржцев раздражают феминитивы. Наибольшее раздражение по поводу таких слов испытывают женщины.