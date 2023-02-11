11 февраля 2023
10 февраля 2023

Алексей Текслер посетил Всероссийский турнир по плаванию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на объезде городских объектов благоустройства. Челябинск, текслер алексей
Губернатор сказал, что жители Челябинской области любят плавание Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с заслуженным мастером спорта СССР, четырехкратным олимпийским чемпионом по плаванию Александром Поповым 12 февраля посетил финальные заплывы Всероссийского турнира по плаванию «Кубок Александра Попова». Об этом сообщила пресс-служба челябинского губернатора.

«Я хотел бы поблагодарить Федерацию плавания России и Александра Попова за возможность проведения этих соревнований в Челябинске. Мы любим плавание. Желаю всем участникам финальных заплывов победы. Победит, конечно, сильнейший. Спасибо всем за участие!», — приветствовал участников турнира губернатор.

«Как обычно, хочется пожелать детям „быстрой“ воды, приятных секунд, тренерам — положительных эмоций, родителям — радости за своих детей. Спорт есть спорт, всем удачи!», — сказал Александр Попов.

Также глава региона и олимпийский чемпион осмотрели бассейн «Строитель» после реконструкции. После просмотра финальных заплывов Текслер и Попов наградили победителей «Кубка Попова».

Соревнования по плаванию проходили с 10 по 12 февраля в Челябинске, на базе бассейна «Строитель». В турнире приняли участие сильнейшие юноши и девушки страны. Также в три дня соревнований проводились мастер-классы от звезд плавания и семинары для тренеров и руководителей спорта.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с заслуженным мастером спорта СССР, четырехкратным олимпийским чемпионом по плаванию Александром Поповым 12 февраля посетил финальные заплывы Всероссийского турнира по плаванию «Кубок Александра Попова». Об этом сообщила пресс-служба челябинского губернатора. «Я хотел бы поблагодарить Федерацию плавания России и Александра Попова за возможность проведения этих соревнований в Челябинске. Мы любим плавание. Желаю всем участникам финальных заплывов победы. Победит, конечно, сильнейший. Спасибо всем за участие!», — приветствовал участников турнира губернатор. «Как обычно, хочется пожелать детям „быстрой“ воды, приятных секунд, тренерам — положительных эмоций, родителям — радости за своих детей. Спорт есть спорт, всем удачи!», — сказал Александр Попов. Также глава региона и олимпийский чемпион осмотрели бассейн «Строитель» после реконструкции. После просмотра финальных заплывов Текслер и Попов наградили победителей «Кубка Попова». Соревнования по плаванию проходили с 10 по 12 февраля в Челябинске, на базе бассейна «Строитель». В турнире приняли участие сильнейшие юноши и девушки страны. Также в три дня соревнований проводились мастер-классы от звезд плавания и семинары для тренеров и руководителей спорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...