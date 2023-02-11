Алексей Текслер посетил Всероссийский турнир по плаванию

12 февраля 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Губернатор сказал, что жители Челябинской области любят плавание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с заслуженным мастером спорта СССР, четырехкратным олимпийским чемпионом по плаванию Александром Поповым 12 февраля посетил финальные заплывы Всероссийского турнира по плаванию «Кубок Александра Попова». Об этом сообщила пресс-служба челябинского губернатора. «Я хотел бы поблагодарить Федерацию плавания России и Александра Попова за возможность проведения этих соревнований в Челябинске. Мы любим плавание. Желаю всем участникам финальных заплывов победы. Победит, конечно, сильнейший. Спасибо всем за участие!», — приветствовал участников турнира губернатор. «Как обычно, хочется пожелать детям „быстрой“ воды, приятных секунд, тренерам — положительных эмоций, родителям — радости за своих детей. Спорт есть спорт, всем удачи!», — сказал Александр Попов. Также глава региона и олимпийский чемпион осмотрели бассейн «Строитель» после реконструкции. После просмотра финальных заплывов Текслер и Попов наградили победителей «Кубка Попова». Соревнования по плаванию проходили с 10 по 12 февраля в Челябинске, на базе бассейна «Строитель». В турнире приняли участие сильнейшие юноши и девушки страны. Также в три дня соревнований проводились мастер-классы от звезд плавания и семинары для тренеров и руководителей спорта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с заслуженным мастером спорта СССР, четырехкратным олимпийским чемпионом по плаванию Александром Поповым 12 февраля посетил финальные заплывы Всероссийского турнира по плаванию «Кубок Александра Попова». Об этом сообщила пресс-служба челябинского губернатора. «Я хотел бы поблагодарить Федерацию плавания России и Александра Попова за возможность проведения этих соревнований в Челябинске. Мы любим плавание. Желаю всем участникам финальных заплывов победы. Победит, конечно, сильнейший. Спасибо всем за участие!», — приветствовал участников турнира губернатор. «Как обычно, хочется пожелать детям „быстрой“ воды, приятных секунд, тренерам — положительных эмоций, родителям — радости за своих детей. Спорт есть спорт, всем удачи!», — сказал Александр Попов. Также глава региона и олимпийский чемпион осмотрели бассейн «Строитель» после реконструкции. После просмотра финальных заплывов Текслер и Попов наградили победителей «Кубка Попова». Соревнования по плаванию проходили с 10 по 12 февраля в Челябинске, на базе бассейна «Строитель». В турнире приняли участие сильнейшие юноши и девушки страны. Также в три дня соревнований проводились мастер-классы от звезд плавания и семинары для тренеров и руководителей спорта.