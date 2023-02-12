Жителя Подмосковья избили работники ЖКХ после жалоб на шум

12 февраля 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Местный житель пожаловался на шум от техники рабочих Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Подмосковной Балашихе местный житель был избит работниками ЖКХ после того, как пожаловался на шум от проведения работ в ночное время. Видео инцидента опубликовано в telegram-канале «Подмосковье сегодня». На видео заметно, как работники ЖКХ применяют силу по отношению к мужчине, который ранее высказал им претензии по поводу того, что шум от техники мешает спать местным жителям. Избиение прекратилось только после того, как жительница соседнего дома призвала отойти коммунальщиков от пострадавшего.

В Подмосковной Балашихе местный житель был избит работниками ЖКХ после того, как пожаловался на шум от проведения работ в ночное время. Видео инцидента опубликовано в telegram-канале «Подмосковье сегодня». На видео заметно, как работники ЖКХ применяют силу по отношению к мужчине, который ранее высказал им претензии по поводу того, что шум от техники мешает спать местным жителям. Избиение прекратилось только после того, как жительница соседнего дома призвала отойти коммунальщиков от пострадавшего.