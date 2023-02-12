Жителя Подмосковья избили работники ЖКХ после жалоб на шум

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Местный житель пожаловался на шум от техники рабочих Фото:

В Подмосковной Балашихе местный житель был избит работниками ЖКХ после того, как пожаловался на шум от проведения работ в ночное время. Видео инцидента опубликовано в telegram-канале «Подмосковье сегодня».

На видео заметно, как работники ЖКХ применяют силу по отношению к мужчине, который ранее высказал им претензии по поводу того, что шум от техники мешает спать местным жителям. Избиение прекратилось только после того, как жительница соседнего дома призвала отойти коммунальщиков от пострадавшего.

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В Подмосковной Балашихе местный житель был избит работниками ЖКХ после того, как пожаловался на шум от проведения работ в ночное время. Видео инцидента опубликовано в telegram-канале «Подмосковье сегодня». На видео заметно, как работники ЖКХ применяют силу по отношению к мужчине, который ранее высказал им претензии по поводу того, что шум от техники мешает спать местным жителям. Избиение прекратилось только после того, как жительница соседнего дома призвала отойти коммунальщиков от пострадавшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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