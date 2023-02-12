Вирусолог Чепурнов: холера не представляет опасности для России

13 февраля 2023 в 09:01 Размер текста - 17 +

Санитарные меры эффективны против холеры Фото: Анна Майорова © URA.RU Россия сможет быстро и эффективно справиться с холерой, если инфекция начнет распространяться в стране. Об этом в беседе с URA.RU заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов. Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) расценили риск распространения холеры в мире, как очень высокий. Там отметили, что сегодня существует нехватка вакцин против этой инфекции. По их данным, уже из 18 стран поступали сообщения о случаях заболевания. Кроме того, ВОЗ фиксирует высокую смертность от холеры. «Нормальные санитарно-эпидемиологические меры весьма эффективны против холеры. Я уж не говорю о том, что есть хорошие вакцины. Причем их несколько, которые достаточно эффективные. Сам в свое время такую получал. Также антибиотики. Если даже что-то придет, то не так уж сложно будет подавить. Не жду большой беды. Ничего такого тотального не будет точно», — сказал Александр Чепурнов. «Я не жду ничего такого особенного, по крайней мере, отношении нашей страны. Так получилось, что был очевидцем эпидемии холеры, которая была в 1970 году на юге и задела Крым. Закрывались города, сообщение прерывалось. Дело было достаточно серьезным. Но это бактериальная инфекция, поэтому против нее эффективны антибиотики и нормальные санитарные меры довольно эффективны», — добавил профессор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия сможет быстро и эффективно справиться с холерой, если инфекция начнет распространяться в стране. Об этом в беседе с URA.RU заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов. Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) расценили риск распространения холеры в мире, как очень высокий. Там отметили, что сегодня существует нехватка вакцин против этой инфекции. По их данным, уже из 18 стран поступали сообщения о случаях заболевания. Кроме того, ВОЗ фиксирует высокую смертность от холеры. «Нормальные санитарно-эпидемиологические меры весьма эффективны против холеры. Я уж не говорю о том, что есть хорошие вакцины. Причем их несколько, которые достаточно эффективные. Сам в свое время такую получал. Также антибиотики. Если даже что-то придет, то не так уж сложно будет подавить. Не жду большой беды. Ничего такого тотального не будет точно», — сказал Александр Чепурнов. «Я не жду ничего такого особенного, по крайней мере, отношении нашей страны. Так получилось, что был очевидцем эпидемии холеры, которая была в 1970 году на юге и задела Крым. Закрывались города, сообщение прерывалось. Дело было достаточно серьезным. Но это бактериальная инфекция, поэтому против нее эффективны антибиотики и нормальные санитарные меры довольно эффективны», — добавил профессор.