Названа лучшая продолжительность секса

Опрос Lovehoney: идеальная продолжительность секса составляет полчаса

12 февраля 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

У большинства опрошенных секс длится 15 минут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Согласно опросу интернет-магазина секс-шопа Lovehoney, идеальная продолжительность секса составляет 30 минут. Сексолог Аннабель Найт отметила, что все индивидуально и важнее удовлетворенность процессом. «Идеальное количество минут близости — 30 минут. Хотя 40% людей заявили, что их идеальная сексуальная сессия будет длиться более 30 минут, только 24% заявили, что у них на самом деле такая продолжительность», — передает Yahoo Life со ссылкой на исследование Lovehoney. 47% респондентов отметили, что их секс длится 15 минут, а 16% заявили о продолжительности в 10 минут. Аннабель Найт отметила, что важно, чтобы партнеры были довольны сексом, а продолжительность не так важна. «30 минут для некоторых людей будет слишком мало, для других это может быть долго. Если вы оба довольны временем, проведенным за сексом, то это все, что имеет значение», — сказала сексолог. Лучшим временем для идеального секса является первая половина выходного дня, считает врач-сексолог Евгений Кульгавчук. По его словам, в это время возлюбленных не будут отвлекать дела.

Согласно опросу интернет-магазина секс-шопа Lovehoney, идеальная продолжительность секса составляет 30 минут. Сексолог Аннабель Найт отметила, что все индивидуально и важнее удовлетворенность процессом. «Идеальное количество минут близости — 30 минут. Хотя 40% людей заявили, что их идеальная сексуальная сессия будет длиться более 30 минут, только 24% заявили, что у них на самом деле такая продолжительность», — передает Yahoo Life со ссылкой на исследование Lovehoney. 47% респондентов отметили, что их секс длится 15 минут, а 16% заявили о продолжительности в 10 минут. Аннабель Найт отметила, что важно, чтобы партнеры были довольны сексом, а продолжительность не так важна. «30 минут для некоторых людей будет слишком мало, для других это может быть долго. Если вы оба довольны временем, проведенным за сексом, то это все, что имеет значение», — сказала сексолог. Лучшим временем для идеального секса является первая половина выходного дня, считает врач-сексолог Евгений Кульгавчук. По его словам, в это время возлюбленных не будут отвлекать дела.