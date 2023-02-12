В Екатеринбурге провели вечеринку со звездами, которую горожане ждали год. Фото, видео

В Екатеринбурге прошел фестиваль Big Love Show

13 февраля 2023 в 00:50 Размер текста - 17 +

Концерта Big Love Show екатеринбуржцы ждали еще в 2022 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В МФЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» прошел масштабный концерт Big Love Show, который не состоялся в 2022 году из-за ковидных ограничений. Из-за года ожидания организаторам шоу пришлось сменить практически весь список артистов. На мероприятии, которое горожане ждали так долго, побывал корреспондент URA.RU. На концерт в Екатеринбурге в 2022 году планировали съехаться такие артисты, как Zivert, Burito, Мари Краймбрери, Юлиана Караулова и другие. Однако спустя год список полностью поменялся: перед екатеринбуржцами и гостями города выступили ранее заявленная певица Мари Краймбрери, а также Елка (Елизавета Иванцив), поп-группа «Винтаж», молодой артист из Бишкека Amirchik (Амирхан Батабаев), группа «Моя Мишель», Artik & Asti и Клава Кока. Одновременно с Big Love Show в Екатеринбурге аналогичное шоу проходило в Казани, в связи с чем ведущий просил на видео передать привет жителям Татарстана. Мероприятие началось с выступления украинской артистки Мари Краймбрери, которая исполнила своих лучшие хиты — «Не буди меня», «Пряталась в ванной», и призналась, что первый солд-аут в ее карьере был именно в Екатеринбурге. Следом на сцену вышла еще одна уроженка Украины — Елка, которая активно общалась с залом, в связи с чем она попыталась оправдаться. «Я очень люблю душевные посиделки, разговоры, поэтому хочу, чтобы и вам на концерте было уютно. Танцуйте, не стесняйтесь», — заявила певица. На ее песнях публиках танцевала особенно ярко. После этого на сцену вышла группа «Винтаж», которая удивила зрителей откровенным нарядом солистки Анны Плетневой, а также неоднозначными танцами, после которых зал покидали родители с детьми. На смену им пришел коллектив «Моя Мишель», известный работами над каверами на группы «Гости из будущего» и «Би-2», а также крупными совместными проектами с коллективом «Нервы», DJ Smash и другие. Дебютировал в столице Урала молодой артист из Бишкека Amirchik (Амирхан Батабаев), а Artik & Asti, которые впервые выступили в Екатеринбурге в новом составе, представили новый трек «Кукла» и анонсировали екатеринбуржцам клип на нее. Завершала концерт уроженка Екатеринбурга — Клава Кока. Ее зрители восприняли особенно тепло — многие сразу же бросились снимать выступление на телефон и громко подпевать. Ранее URA.RU рассказывало, что 12 февраля в Екатеринбурге Big Love Show началось с выступления украинской певицы Мари Краймбрери, а музыкальный блок от группы «Винтаж» возмутил некоторых горожан. Мероприятие проходило в «Екатеринбург-ЭКСПО». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В МФЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» прошел масштабный концерт Big Love Show, который не состоялся в 2022 году из-за ковидных ограничений. Из-за года ожидания организаторам шоу пришлось сменить практически весь список артистов. На мероприятии, которое горожане ждали так долго, побывал корреспондент URA.RU. На концерт в Екатеринбурге в 2022 году планировали съехаться такие артисты, как Zivert, Burito, Мари Краймбрери, Юлиана Караулова и другие. Однако спустя год список полностью поменялся: перед екатеринбуржцами и гостями города выступили ранее заявленная певица Мари Краймбрери, а также Елка (Елизавета Иванцив), поп-группа «Винтаж», молодой артист из Бишкека Amirchik (Амирхан Батабаев), группа «Моя Мишель», Artik & Asti и Клава Кока. Одновременно с Big Love Show в Екатеринбурге аналогичное шоу проходило в Казани, в связи с чем ведущий просил на видео передать привет жителям Татарстана. Мероприятие началось с выступления украинской артистки Мари Краймбрери, которая исполнила своих лучшие хиты — «Не буди меня», «Пряталась в ванной», и призналась, что первый солд-аут в ее карьере был именно в Екатеринбурге. Следом на сцену вышла еще одна уроженка Украины — Елка, которая активно общалась с залом, в связи с чем она попыталась оправдаться. «Я очень люблю душевные посиделки, разговоры, поэтому хочу, чтобы и вам на концерте было уютно. Танцуйте, не стесняйтесь», — заявила певица. На ее песнях публиках танцевала особенно ярко. После этого на сцену вышла группа «Винтаж», которая удивила зрителей откровенным нарядом солистки Анны Плетневой, а также неоднозначными танцами, после которых зал покидали родители с детьми. На смену им пришел коллектив «Моя Мишель», известный работами над каверами на группы «Гости из будущего» и «Би-2», а также крупными совместными проектами с коллективом «Нервы», DJ Smash и другие. Дебютировал в столице Урала молодой артист из Бишкека Amirchik (Амирхан Батабаев), а Artik & Asti, которые впервые выступили в Екатеринбурге в новом составе, представили новый трек «Кукла» и анонсировали екатеринбуржцам клип на нее. Завершала концерт уроженка Екатеринбурга — Клава Кока. Ее зрители восприняли особенно тепло — многие сразу же бросились снимать выступление на телефон и громко подпевать. Ранее URA.RU рассказывало, что 12 февраля в Екатеринбурге Big Love Show началось с выступления украинской певицы Мари Краймбрери, а музыкальный блок от группы «Винтаж» возмутил некоторых горожан. Мероприятие проходило в «Екатеринбург-ЭКСПО».