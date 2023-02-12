12 февраля 2023
11 февраля 2023
10 февраля 2023
09 февраля 2023

Жительнице ЯНАО испортил вечер салат из ресторана. Фото

Жительницу Ноябрьска возмутило отсутствие креветок в салате «Цезарь»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дегустация салата Цезарь из разных кафе и ресторанов. Екатеринбург, салат цезарь
Ноябрянка возмутилась, что ей привезли салат «Цезарь с креветками» без креветок Фото:

Жительнице Ноябрьска (ЯНАО) Вере Бакулиной доставили салат «Цезарь с креветками» из ресторана быстрого питания без основного ингредиента. Такое приготовление салата испортило ей вечер, написала Бакулина в группе «Злой Ноябрянин» в социальной сети «ВКонтакте».

«Заказала салат „Цезарь с креветками“ за 370 рублей. Креветок вообще нет, вечер испорчен», — написала Вера Бакулина в социальной сети.

«Может вы их уже скушали?» — спросил Павел. «Съели свои три креветки и фотографируете», — вступилась за ресторан Светлана. «Креветки нынче дорогие», — заметил Эдуард.

Ранее URA.RU рассказало, что ноябрянин пожаловался на роллы с угрем из ресторана быстрого питания. Вместо угря начинка роллов состояла из колбасы.

Салат «Цезарь с креветками» без креветок
Фото:

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Жительнице Ноябрьска (ЯНАО) Вере Бакулиной доставили салат «Цезарь с креветками» из ресторана быстрого питания без основного ингредиента. Такое приготовление салата испортило ей вечер, написала Бакулина в группе «Злой Ноябрянин» в социальной сети «ВКонтакте». «Заказала салат „Цезарь с креветками“ за 370 рублей. Креветок вообще нет, вечер испорчен», — написала Вера Бакулина в социальной сети. «Может вы их уже скушали?» — спросил Павел. «Съели свои три креветки и фотографируете», — вступилась за ресторан Светлана. «Креветки нынче дорогие», — заметил Эдуард. Ранее URA.RU рассказало, что ноябрянин пожаловался на роллы с угрем из ресторана быстрого питания. Вместо угря начинка роллов состояла из колбасы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...