Жительницу Ноябрьска возмутило отсутствие креветок в салате «Цезарь»

Ноябрянка возмутилась, что ей привезли салат «Цезарь с креветками» без креветок Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жительнице Ноябрьска (ЯНАО) Вере Бакулиной доставили салат «Цезарь с креветками» из ресторана быстрого питания без основного ингредиента. Такое приготовление салата испортило ей вечер, написала Бакулина в группе «Злой Ноябрянин» в социальной сети «ВКонтакте».

«Заказала салат „Цезарь с креветками“ за 370 рублей. Креветок вообще нет, вечер испорчен», — написала Вера Бакулина в социальной сети.

«Может вы их уже скушали?» — спросил Павел. «Съели свои три креветки и фотографируете», — вступилась за ресторан Светлана. «Креветки нынче дорогие», — заметил Эдуард.

Ранее URA.RU рассказало, что ноябрянин пожаловался на роллы с угрем из ресторана быстрого питания. Вместо угря начинка роллов состояла из колбасы.