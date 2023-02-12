В ХМАО продают семиэтажку с магазином и хостелом за 180 млн рублей. Фото

В Сургуте продают торгово-офисное здание за 180 млн рублей

13 февраля 2023 в 06:20 Размер текста - 17 +

В Сургуте выставили на продажу многоэтажку с офисами и магазином Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте (ХМАО) продается торгово-офисный комплекс, на первом этаже которого находится магазин «Пятерочка», а на третьем и четвертом — помещения хостела. Продавец просит за семиэтажное здание 180 миллионов рублей, сообщается в объявлении на сайте Avito. «Торгово-офисный комплекс, цена — 180 000 000 рублей. Цель сделки — продать бизнес, возможна покупка здания поэтажно», — сообщает продавец на платформе Avito. Кроме магазина и хостела в здании имеются офисные помещения, оборудованные на пятом этаже, а второй, шестой и седьмой этажи отличаются свободной планировкой, в здании имеются два работающих лифта и система кондиционирования. Комплекс располагается по адресу — улица Производственная, дом 5/1. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургутском районе ХМАО продается база отдыха за 20 миллионов рублей. Продавец указал, что рыба там водится круглый год и место пользуется спросом у рыбаков. Торгово-офисное здание Фото: сайт Avito

В Сургуте (ХМАО) продается торгово-офисный комплекс, на первом этаже которого находится магазин «Пятерочка», а на третьем и четвертом — помещения хостела. Продавец просит за семиэтажное здание 180 миллионов рублей, сообщается в объявлении на сайте Avito. «Торгово-офисный комплекс, цена — 180 000 000 рублей. Цель сделки — продать бизнес, возможна покупка здания поэтажно», — сообщает продавец на платформе Avito. Кроме магазина и хостела в здании имеются офисные помещения, оборудованные на пятом этаже, а второй, шестой и седьмой этажи отличаются свободной планировкой, в здании имеются два работающих лифта и система кондиционирования. Комплекс располагается по адресу — улица Производственная, дом 5/1. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургутском районе ХМАО продается база отдыха за 20 миллионов рублей. Продавец указал, что рыба там водится круглый год и место пользуется спросом у рыбаков.