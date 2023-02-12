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В ХМАО продают семиэтажку с магазином и хостелом за 180 млн рублей. Фото

В Сургуте продают торгово-офисное здание за 180 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр Гермес Плаза. Екатеринбург, лифт, торговый центр гермес плаза, офис золотого яблока, тц гермес плаза
В Сургуте выставили на продажу многоэтажку с офисами и магазином Фото:

В Сургуте (ХМАО) продается торгово-офисный комплекс, на первом этаже которого находится магазин «Пятерочка», а на третьем и четвертом — помещения хостела. Продавец просит за семиэтажное здание 180 миллионов рублей, сообщается в объявлении на сайте Avito.

«Торгово-офисный комплекс, цена — 180 000 000 рублей. Цель сделки — продать бизнес, возможна покупка здания поэтажно», — сообщает продавец на платформе Avito.

Кроме магазина и хостела в здании имеются офисные помещения, оборудованные на пятом этаже, а второй, шестой и седьмой этажи отличаются свободной планировкой, в здании имеются два работающих лифта и система кондиционирования. Комплекс располагается по адресу — улица Производственная, дом 5/1.

Ранее URA.RU рассказало, что в Сургутском районе ХМАО продается база отдыха за 20 миллионов рублей. Продавец указал, что рыба там водится круглый год и место пользуется спросом у рыбаков.

Торгово-офисное здание
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) продается торгово-офисный комплекс, на первом этаже которого находится магазин «Пятерочка», а на третьем и четвертом — помещения хостела. Продавец просит за семиэтажное здание 180 миллионов рублей, сообщается в объявлении на сайте Avito. «Торгово-офисный комплекс, цена — 180 000 000 рублей. Цель сделки — продать бизнес, возможна покупка здания поэтажно», — сообщает продавец на платформе Avito. Кроме магазина и хостела в здании имеются офисные помещения, оборудованные на пятом этаже, а второй, шестой и седьмой этажи отличаются свободной планировкой, в здании имеются два работающих лифта и система кондиционирования. Комплекс располагается по адресу — улица Производственная, дом 5/1. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургутском районе ХМАО продается база отдыха за 20 миллионов рублей. Продавец указал, что рыба там водится круглый год и место пользуется спросом у рыбаков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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