12 февраля 2023
11 февраля 2023
10 февраля 2023

Уходящему в отставку главе пермской глубинки нашли новое применение

Уходящий в отставку глава Куеды Верхоланцев займется местными выборами
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, чиновник, власть, портфель, должность, вакансия, назначение, коррупция
Главу Куеды переводят в госслужащие Фото:

После увольнения с должности главы Куединского округа Анатолий Верхоланцев может возглавить местный ТИК. Об этом рассказывают источники URA.RU в территории. Ожидается, что отставка состоится до конца февраля.

«Верхоланцеву было предложено возглавить местный ТИК. Это хорошее усиление для системы избирательных комиссий, поскольку занимающий сейчас эту должность Сергей Клабуков уходит на пенсию», — говорит инсайдер.

В пресс-службе крайизбиркома агентству заявили, что заявлений об увольнении от Клабукова не поступало, он продолжает работу. Анатолий Верхоланцев заявил, что уходить с должности главы Куединского округа пока не собирается.

Ранее URA.RU сообщало, что претендентом на пост мэра в территории после ухода Верхоланцева является бывший местный спикер Флорид Бадртдинов. Местная оппозиция обещает, что если это решение воплотится, то жители выйдут на митинги.

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После увольнения с должности главы Куединского округа Анатолий Верхоланцев может возглавить местный ТИК. Об этом рассказывают источники URA.RU в территории. Ожидается, что отставка состоится до конца февраля. «Верхоланцеву было предложено возглавить местный ТИК. Это хорошее усиление для системы избирательных комиссий, поскольку занимающий сейчас эту должность Сергей Клабуков уходит на пенсию», — говорит инсайдер. В пресс-службе крайизбиркома агентству заявили, что заявлений об увольнении от Клабукова не поступало, он продолжает работу. Анатолий Верхоланцев заявил, что уходить с должности главы Куединского округа пока не собирается. Ранее URA.RU сообщало, что претендентом на пост мэра в территории после ухода Верхоланцева является бывший местный спикер Флорид Бадртдинов. Местная оппозиция обещает, что если это решение воплотится, то жители выйдут на митинги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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