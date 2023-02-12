Уходящему в отставку главе пермской глубинки нашли новое применение

Уходящий в отставку глава Куеды Верхоланцев займется местными выборами

Главу Куеды переводят в госслужащие Фото: Сергей Русанов © URA.RU

После увольнения с должности главы Куединского округа Анатолий Верхоланцев может возглавить местный ТИК. Об этом рассказывают источники URA.RU в территории. Ожидается, что отставка состоится до конца февраля.

«Верхоланцеву было предложено возглавить местный ТИК. Это хорошее усиление для системы избирательных комиссий, поскольку занимающий сейчас эту должность Сергей Клабуков уходит на пенсию», — говорит инсайдер.

В пресс-службе крайизбиркома агентству заявили, что заявлений об увольнении от Клабукова не поступало, он продолжает работу. Анатолий Верхоланцев заявил, что уходить с должности главы Куединского округа пока не собирается.

Ранее URA.RU сообщало, что претендентом на пост мэра в территории после ухода Верхоланцева является бывший местный спикер Флорид Бадртдинов. Местная оппозиция обещает, что если это решение воплотится, то жители выйдут на митинги.