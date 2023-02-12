Большинство челябинцев выступили против отдыха за границей депутатов и чиновников

13 февраля 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Многие челябинцы уверены, что на отдыхе за границей чиновников и депутатов могут завербовать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Среди жителей Челябинска 59% выступили против поездок за рубеж на отдых депутатов и чиновников, пока идет спецоперация. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, сторонников такой меры больше среди высокооплачиваемых горожан. «Инициативу о запрете отпусков за границей чиновникам и депутатам в период спецоперации поддерживают 59% челябинцев. Сторонников запрета на выезд для представителей власти больше всего среди горожан с доходом свыше 80 тысяч рублей, среди мужчин и людей старше 45 лет», — отметили в SuperJob. Среди причин, которые респонденты называли в ходе опроса, значатся возможные провокации и вербовка спецслужбами. Среди тех, кто запрет не поддерживает, одним из доводов называют проверку на патриотизм. Эта группа опрошенных отметила, что сохранив возможность выезда за рубеж, представителей власти можно проверить, «кто чего стоит». Таких 9%, еще 16% выступают против обсуждаемой нормы, так как она, по мнению горожан, нарушает права человека. Инициативу в настоящее время обсуждают депутаты Госдумы. Вопрос рассмотрят профильные комитеты нижней палаты федерального парламента.

Среди жителей Челябинска 59% выступили против поездок за рубеж на отдых депутатов и чиновников, пока идет спецоперация. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, сторонников такой меры больше среди высокооплачиваемых горожан. «Инициативу о запрете отпусков за границей чиновникам и депутатам в период спецоперации поддерживают 59% челябинцев. Сторонников запрета на выезд для представителей власти больше всего среди горожан с доходом свыше 80 тысяч рублей, среди мужчин и людей старше 45 лет», — отметили в SuperJob. Среди причин, которые респонденты называли в ходе опроса, значатся возможные провокации и вербовка спецслужбами. Среди тех, кто запрет не поддерживает, одним из доводов называют проверку на патриотизм. Эта группа опрошенных отметила, что сохранив возможность выезда за рубеж, представителей власти можно проверить, «кто чего стоит». Таких 9%, еще 16% выступают против обсуждаемой нормы, так как она, по мнению горожан, нарушает права человека. Инициативу в настоящее время обсуждают депутаты Госдумы. Вопрос рассмотрят профильные комитеты нижней палаты федерального парламента.