Пермский школьник выпал из окна многоэтажки

В момент происшествия ребенок был дома один Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми 12 февраля из окна многоэтажки выпал 10-летний мальчик. О случившемся местные жители сообщили в группе «Подслушано Загарье» в социальной сети «ВКонтакте».

«В Перми, на Серпуховской 5. Мальчик лежал внизу, живой. Что случилось, пока неизвестно. Очевидцы предполагают, что выпал из окна», — написал автор поста. В комментариях местные жители рассказали, что выпавшему ребенку 10 лет. Он остался дома один и захотел выйти погулять, для чего открыл окно третьего этажа и решил спуститься по водосточной трубе, но сорвался и упал. «Увезли с подозрением на травму позвоночника, конечности шевелятся, после лечения в карете скорой помощи боли стали меньше. Мать быстро приехала в больницу», — сообщила Ольга Валиулина в комментариях к посту.

По информации источника, близкого к правоохранительным органам, инцидент произошел 12 февраля в районе полудня. В момент происшествия матери не было дома. URA.RU направило запрос в пресс-службы УМВД по городу Перми и регионального министерства здравоохранения.