Politico: ЕС расширит санкции против российских банков

13 февраля 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

В санкционный список ЕС попал Альфа банк, пишет Politico Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз (ЕС) введет санкции против четырех российских банков, среди которых Альфа-банк. Об этом написали в издании Politico. «Новые финансовые санкции против четырех российских банков, включая крупнейший частный банк России Альфа-банк, основанный российско-израильским миллиардером Михаилом Фридманом», — написали в издании . Уточняется, что в новый санкционный список ЕС вошло порядка 130 юридических и физических лиц. Среди них военные лидеры РФ, должностные лица, а также журналисты федеральных СМИ. В материале отметили, что ограничения также могут включать в себя запрет на импорт резины и битума (продукт выветривания нефти — прим. URA.RU), а также экспорт транспорта и электроники. После начала спецоперации страны ЕС начали активно вводить антироссийские санкции, пытаясь отрезать Россию от остального мира. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 10-й пакет санкций против РФ. Ограничения должны вступить в силу до 24 февраля 2023 года. Сообщалось, что в него войдут ограничения на экспорт на сумму в 10 миллиардов евро. Позже и. о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что ограничения негативно скажутся на закупке странами Европы нефтепродуктов из РФ.

Евросоюз (ЕС) введет санкции против четырех российских банков, среди которых Альфа-банк. Об этом написали в издании Politico. «Новые финансовые санкции против четырех российских банков, включая крупнейший частный банк России Альфа-банк, основанный российско-израильским миллиардером Михаилом Фридманом», — написали в издании. Уточняется, что в новый санкционный список ЕС вошло порядка 130 юридических и физических лиц. Среди них военные лидеры РФ, должностные лица, а также журналисты федеральных СМИ. В материале отметили, что ограничения также могут включать в себя запрет на импорт резины и битума (продукт выветривания нефти — прим. URA.RU), а также экспорт транспорта и электроники. После начала спецоперации страны ЕС начали активно вводить антироссийские санкции, пытаясь отрезать Россию от остального мира. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 10-й пакет санкций против РФ. Ограничения должны вступить в силу до 24 февраля 2023 года. Сообщалось, что в него войдут ограничения на экспорт на сумму в 10 миллиардов евро. Позже и. о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что ограничения негативно скажутся на закупке странами Европы нефтепродуктов из РФ.