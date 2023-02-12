Politico: ЕС расширит санкции против российских банков

Евросоюз (ЕС) введет санкции против четырех российских банков, среди которых Альфа-банк. Об этом написали в издании Politico.
«Новые финансовые санкции против четырех российских банков, включая крупнейший частный банк России Альфа-банк, основанный российско-израильским миллиардером Михаилом Фридманом», — написали в издании. Уточняется, что в новый санкционный список ЕС вошло порядка 130 юридических и физических лиц. Среди них военные лидеры РФ, должностные лица, а также журналисты федеральных СМИ. В материале отметили, что ограничения также могут включать в себя запрет на импорт резины и битума (продукт выветривания нефти — прим. URA.RU), а также экспорт транспорта и электроники.
После начала спецоперации страны ЕС начали активно вводить антироссийские санкции, пытаясь отрезать Россию от остального мира. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 10-й пакет санкций против РФ. Ограничения должны вступить в силу до 24 февраля 2023 года. Сообщалось, что в него войдут ограничения на экспорт на сумму в 10 миллиардов евро. Позже и. о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что ограничения негативно скажутся на закупке странами Европы нефтепродуктов из РФ.
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Евросоюз (ЕС) введет санкции против четырех российских банков, среди которых Альфа-банк. Об этом написали в издании Politico. «Новые финансовые санкции против четырех российских банков, включая крупнейший частный банк России Альфа-банк, основанный российско-израильским миллиардером Михаилом Фридманом», — написали в издании. Уточняется, что в новый санкционный список ЕС вошло порядка 130 юридических и физических лиц. Среди них военные лидеры РФ, должностные лица, а также журналисты федеральных СМИ. В материале отметили, что ограничения также могут включать в себя запрет на импорт резины и битума (продукт выветривания нефти — прим. URA.RU), а также экспорт транспорта и электроники. После начала спецоперации страны ЕС начали активно вводить антироссийские санкции, пытаясь отрезать Россию от остального мира. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 10-й пакет санкций против РФ. Ограничения должны вступить в силу до 24 февраля 2023 года. Сообщалось, что в него войдут ограничения на экспорт на сумму в 10 миллиардов евро. Позже и. о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что ограничения негативно скажутся на закупке странами Европы нефтепродуктов из РФ.