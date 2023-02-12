12 февраля 2023

Politico: ЕС расширит санкции против российских банков

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Клипарт. Москва, альфа банк, банк, финансы
В санкционный список ЕС попал Альфа банк, пишет Politico Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз (ЕС) введет санкции против четырех российских банков, среди которых Альфа-банк. Об этом написали в издании Politico.

«Новые финансовые санкции против четырех российских банков, включая крупнейший частный банк России Альфа-банк, основанный российско-израильским миллиардером Михаилом Фридманом», — написали в издании. Уточняется, что в новый санкционный список ЕС вошло порядка 130 юридических и физических лиц. Среди них военные лидеры РФ, должностные лица, а также журналисты федеральных СМИ. В материале отметили, что ограничения также могут включать в себя запрет на импорт резины и битума (продукт выветривания нефти — прим. URA.RU), а также экспорт транспорта и электроники.

После начала спецоперации страны ЕС начали активно вводить антироссийские санкции, пытаясь отрезать Россию от остального мира. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 10-й пакет санкций против РФ. Ограничения должны вступить в силу до 24 февраля 2023 года. Сообщалось, что в него войдут ограничения на экспорт на сумму в 10 миллиардов евро. Позже и. о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что ограничения негативно скажутся на закупке странами Европы нефтепродуктов из РФ.

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Евросоюз (ЕС) введет санкции против четырех российских банков, среди которых Альфа-банк. Об этом написали в издании Politico. «Новые финансовые санкции против четырех российских банков, включая крупнейший частный банк России Альфа-банк, основанный российско-израильским миллиардером Михаилом Фридманом», — написали в издании. Уточняется, что в новый санкционный список ЕС вошло порядка 130 юридических и физических лиц. Среди них военные лидеры РФ, должностные лица, а также журналисты федеральных СМИ. В материале отметили, что ограничения также могут включать в себя запрет на импорт резины и битума (продукт выветривания нефти — прим. URA.RU), а также экспорт транспорта и электроники. После начала спецоперации страны ЕС начали активно вводить антироссийские санкции, пытаясь отрезать Россию от остального мира. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 10-й пакет санкций против РФ. Ограничения должны вступить в силу до 24 февраля 2023 года. Сообщалось, что в него войдут ограничения на экспорт на сумму в 10 миллиардов евро. Позже и. о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что ограничения негативно скажутся на закупке странами Европы нефтепродуктов из РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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