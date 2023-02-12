12 февраля 2023
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10 февраля 2023

Мэр из ХМАО оправдался за миллионный долг перед аэропортом

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения Якустка. Якутск, депутат, чиновник, бизнесмен, губернатор, деловой разговор
Мэр Березовского района Павел Артеев оправдался за миллионный долг перед аэропортом Фото:

Администрация Березовского района (ХМАО) не выплатила субсидии акционерному обществу «Аэропорт Сургут» в размере 24,6 млн рублей. Это произошло из-за проблем с финансированием, объяснил URA.RU глава района Павел Артеев.

«Задолженность сформировалась в связи с тем, что не в полном объеме было заложено финансирование на эти цели. Но в ближайшее время эта задолженность будет погашена», — сказал Артеев. Он добавил, что количество субсидируемых рейсов внутри района при этом не сократится.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры рассказали, что из-за долга была проведена проверка. «В целях устранения выявленных нарушений транспортный прокурор внес представление главе района», — сказали в прокуратуре.

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Администрация Березовского района (ХМАО) не выплатила субсидии акционерному обществу «Аэропорт Сургут» в размере 24,6 млн рублей. Это произошло из-за проблем с финансированием, объяснил URA.RU глава района Павел Артеев. «Задолженность сформировалась в связи с тем, что не в полном объеме было заложено финансирование на эти цели. Но в ближайшее время эта задолженность будет погашена», — сказал Артеев. Он добавил, что количество субсидируемых рейсов внутри района при этом не сократится. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры рассказали, что из-за долга была проведена проверка. «В целях устранения выявленных нарушений транспортный прокурор внес представление главе района», — сказали в прокуратуре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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