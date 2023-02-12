Мэр из ХМАО оправдался за миллионный долг перед аэропортом

13 февраля 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Мэр Березовского района Павел Артеев оправдался за миллионный долг перед аэропортом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Администрация Березовского района (ХМАО) не выплатила субсидии акционерному обществу «Аэропорт Сургут» в размере 24,6 млн рублей. Это произошло из-за проблем с финансированием, объяснил URA.RU глава района Павел Артеев. «Задолженность сформировалась в связи с тем, что не в полном объеме было заложено финансирование на эти цели. Но в ближайшее время эта задолженность будет погашена», — сказал Артеев. Он добавил, что количество субсидируемых рейсов внутри района при этом не сократится. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры рассказали, что из-за долга была проведена проверка. «В целях устранения выявленных нарушений транспортный прокурор внес представление главе района», — сказали в прокуратуре.

Администрация Березовского района (ХМАО) не выплатила субсидии акционерному обществу «Аэропорт Сургут» в размере 24,6 млн рублей. Это произошло из-за проблем с финансированием, объяснил URA.RU глава района Павел Артеев. «Задолженность сформировалась в связи с тем, что не в полном объеме было заложено финансирование на эти цели. Но в ближайшее время эта задолженность будет погашена», — сказал Артеев. Он добавил, что количество субсидируемых рейсов внутри района при этом не сократится. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры рассказали, что из-за долга была проведена проверка. «В целях устранения выявленных нарушений транспортный прокурор внес представление главе района», — сказали в прокуратуре.