Мэр из ХМАО оправдался за миллионный долг перед аэропортом

Администрация Березовского района (ХМАО) не выплатила субсидии акционерному обществу «Аэропорт Сургут» в размере 24,6 млн рублей. Это произошло из-за проблем с финансированием, объяснил URA.RU глава района Павел Артеев.
«Задолженность сформировалась в связи с тем, что не в полном объеме было заложено финансирование на эти цели. Но в ближайшее время эта задолженность будет погашена», — сказал Артеев. Он добавил, что количество субсидируемых рейсов внутри района при этом не сократится.
В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры рассказали, что из-за долга была проведена проверка. «В целях устранения выявленных нарушений транспортный прокурор внес представление главе района», — сказали в прокуратуре.
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