12 февраля 2023

Генерал Гурулев призвал навсегда закрыть «проект Украина»

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По мнению Гурулева, единственным решением является закрытие «проекта Украина» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Единственным верным решением для России является закрытие «проекта Украина» навсегда. Об заявил член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев.

«Всем не терпится, когда мы отодвинем врага так, что они не смогут стрелять по Донецку. Я скажу, что отодвинем на сто километров, им дадут ракеты соответствующей дальности, отодвинем на 200, будет то же самое. Единственный вариант — полное закрытие проекта „Украина“ навсегда», — написал Гурулев в своем telegram-канале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Однако глава государства уточнил, что у России нет планов по оккупации территории.

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Единственным верным решением для России является закрытие «проекта Украина» навсегда. Об заявил член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев. «Всем не терпится, когда мы отодвинем врага так, что они не смогут стрелять по Донецку. Я скажу, что отодвинем на сто километров, им дадут ракеты соответствующей дальности, отодвинем на 200, будет то же самое. Единственный вариант — полное закрытие проекта „Украина“ навсегда», — написал Гурулев в своем telegram-канале. Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Однако глава государства уточнил, что у России нет планов по оккупации территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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