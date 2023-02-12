Генерал Гурулев призвал навсегда закрыть «проект Украина»

Единственным верным решением для России является закрытие «проекта Украина» навсегда. Об заявил член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев.
«Всем не терпится, когда мы отодвинем врага так, что они не смогут стрелять по Донецку. Я скажу, что отодвинем на сто километров, им дадут ракеты соответствующей дальности, отодвинем на 200, будет то же самое. Единственный вариант — полное закрытие проекта „Украина“ навсегда», — написал Гурулев в своем telegram-канале.
Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Однако глава государства уточнил, что у России нет планов по оккупации территории.
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Единственным верным решением для России является закрытие «проекта Украина» навсегда. Об заявил член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев. «Всем не терпится, когда мы отодвинем врага так, что они не смогут стрелять по Донецку. Я скажу, что отодвинем на сто километров, им дадут ракеты соответствующей дальности, отодвинем на 200, будет то же самое. Единственный вариант — полное закрытие проекта „Украина“ навсегда», — написал Гурулев в своем telegram-канале. Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Однако глава государства уточнил, что у России нет планов по оккупации территории.