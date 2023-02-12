На проект дороги к пентхаусам свердловских бизнесменов потратят 25 млн рублей

13 февраля 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

На подготовительные к реконструкции Чусовского тракта работы потратят 25,6 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловское управление дорог ищет подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проект реконструкции Чусовского тракта, более известного как «вип-дорога», так как вдоль него находятся элитные коттеджные поселки. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. «Наименование объекта закупки — выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной документации в целях реконструкции объекта капитального строительства „подъезд к озеру Чусовское“ автодороги Пермь — Екатеринбург. Начальная цена — 25,6 млн рублей», — говорится в карточке объекта. Речь идет о том, чтобы расширить восемь километров Чусовского тракта от Объездной дороги до ЕКАД. Подрядчику предстоит рассчитать стоимость работ и выполнить археологическое обследование территории, обратив внимание на возможное наличие памятников архитектуры. Средства будут выделены из бюджета Свердловской области.

Свердловское управление дорог ищет подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проект реконструкции Чусовского тракта, более известного как «вип-дорога», так как вдоль него находятся элитные коттеджные поселки. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. «Наименование объекта закупки — выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной документации в целях реконструкции объекта капитального строительства „подъезд к озеру Чусовское“ автодороги Пермь — Екатеринбург. Начальная цена — 25,6 млн рублей», — говорится в карточке объекта. Речь идет о том, чтобы расширить восемь километров Чусовского тракта от Объездной дороги до ЕКАД. Подрядчику предстоит рассчитать стоимость работ и выполнить археологическое обследование территории, обратив внимание на возможное наличие памятников архитектуры. Средства будут выделены из бюджета Свердловской области.