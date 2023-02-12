12 февраля 2023

На проект дороги к пентхаусам свердловских бизнесменов потратят 25 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край, зимняя дорога, трасса зимой, снежная трасса, заснеженная дорога
На подготовительные к реконструкции Чусовского тракта работы потратят 25,6 млн рублей Фото:

Свердловское управление дорог ищет подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проект реконструкции Чусовского тракта, более известного как «вип-дорога», так как вдоль него находятся элитные коттеджные поселки. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

«Наименование объекта закупки — выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной документации в целях реконструкции объекта капитального строительства „подъезд к озеру Чусовское“ автодороги Пермь — Екатеринбург. Начальная цена — 25,6 млн рублей», — говорится в карточке объекта.

Речь идет о том, чтобы расширить восемь километров Чусовского тракта от Объездной дороги до ЕКАД. Подрядчику предстоит рассчитать стоимость работ и выполнить археологическое обследование территории, обратив внимание на возможное наличие памятников архитектуры. Средства будут выделены из бюджета Свердловской области.

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Свердловское управление дорог ищет подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проект реконструкции Чусовского тракта, более известного как «вип-дорога», так как вдоль него находятся элитные коттеджные поселки. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. «Наименование объекта закупки — выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной документации в целях реконструкции объекта капитального строительства „подъезд к озеру Чусовское“ автодороги Пермь — Екатеринбург. Начальная цена — 25,6 млн рублей», — говорится в карточке объекта. Речь идет о том, чтобы расширить восемь километров Чусовского тракта от Объездной дороги до ЕКАД. Подрядчику предстоит рассчитать стоимость работ и выполнить археологическое обследование территории, обратив внимание на возможное наличие памятников архитектуры. Средства будут выделены из бюджета Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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