В Перми выступит автор хита «Я русский» певец-патриот Shaman

Shaman исполнит свои хиты в Перми Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певец Shaman (Ярослав Дронов), написавший и исполнивший популярную песню «Я русский», выступит с концертом в Перми. ДК Солдатова анонсировал шоу на 27 марта.

«Shaman — популярный певец, поэт и композитор, хиты которого открыли новую эпоху в российском шоу-бизнесе. „Я русский“, „Встанем“, „Исповедь“, „Ты моя“, а также исполненный им гимн России мгновенно стали всенародно любимыми хитами», — говорится на сайте ДК.

Билеты на концерт поступили в продажу. Они стоят от 2500 до 7500 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что на выступление певца в Екатеринбурге самые дорогие билеты быстро раскупили состоятельные люди, которые поддерживают патриотическую повестку. В 2022 году Shaman в День Государственного флага РФ в Крыму исполнил гимн России. В новогоднюю ночь в эфире Первого канала он спел песню «Я русский» сразу после обращения президента Владимира Путина.