Патриоты раскупили билеты на концерт SHAMAN в Екатеринбурге

Несмотря на то, что на концерт SHAMAN можно было купить билеты за 2500 рублей, люди предпочли отдать в два раза больше, чтобы оказаться в первых рядах Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Самые дорогие билеты (около 7500 рублей) на концерт певца SHAMAN (известен хитом «Я русский») были моментально раскуплены состоятельными людьми, которые поддерживают патриотическую повестку. Мероприятие пройдет в день начала спецоперации на Украине — 24 февраля 2022 года. Об этом URA.RU сообщил источник из концертной сферы.

«Артист должен выступить в Екатеринбурге 24 февраля — именно в этот день в 2022 году началась спецоперация на Украине. Состоятельные люди, которые продвигают патриотическую повестку, посчитали, что концерт будет очень символичным событием, поэтому так быстро разобрали первые ряды», — сообщает источник.

Согласно данным «Яндекс Афиши», билеты в первые ряды действительно полностью раскуплены. В наличие остались лишь пригласительные стоимостью от 3500 до 6500 рублей.

Корреспондент URA.RU направил запрос в ККТ «Космос», где планируется концерт певца SHAMAN. На момент публикации ответа не поступало.

Певец SHAMAN стал известен в России благодаря патриотическим песням «Встанем» и «Я русский». Артист был участником шоу «Фактор А» и «Голос». Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Как заявлял президент России Владимир Путин, главная ее задача — демилитаризация и денацификация страны.