В Екатеринбурге открыли тайное помещение, закрытое последние восемь лет

В Екатеринбурге презентовали обновленный Большой выставочный зал в «Эрмитаж-Урал»

В помещении пока висит лишь две картины, но вскоре зал будет обставлен полностью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спустя восемь лет Екатеринбургский музей изобразительных искусств 9 марта откроет для посетителей обновленный Большой выставочный зал. Он находится в здании делового центра «Малышева, 36». На открытии нового помещения, который презентовали представители музея, побывал и корреспондент URA.RU.

«У нас есть традиция — приглашать гостей, когда еще ничего не готово. Тут нет строительного мусора, пока пусто и не все подключено, но к 9 марта все будет готово», — заявил директор ЕМИИ Никита Корытин. Партнерами проекта стали компания «Форес», фонд семьи Шмотьевых и центр визуальной культуры Beton.

Новый зал отныне считается одним из самых масштабных музейных площадок с современными технологиями в Свердловской области. Он совмещается с историческим зданием Свердловской картинной галереи на улице Вайнера, 11. До 2015 года в Большом выставочном зале проходили выставки уральских художников Виталия Воловича, Миши Брусиловского, Германа Метелева и других, после чего зал закрыли на реконструкцию до 2021 года.

По словам представителей ЕМИИ, всего было отремонтировано 600 квадратных метров Большого выставочного зала. Его выстраивали с учетом организации пространства, экспозиционного оснащения и освещения. Кроме этого, часть нового помещения будет отведена под вместительный музейный лекторий.

Первой выставкой, которая даст старт работе зала, станет экспозиция «Земля, небо и их обитатели. Живопись Михаила Назарова и Павла Ходаева из музейных и частных собраний». Посетители смогут увидеть картины художников Уфы и Челябинска, оказавших влияние на художественный ландшафт этих городов. Зрители увидят более 70 живописных работ. Выставка будет работать с 10 марта до 28 мая 2023 года», — заявили представители ЕМИИ.

«Эрмитаж-Урал» открылся в Екатеринбурге в 2020 году, на официальное открытие тогда приехала Минкультуры РФ Ольга Любимова. В уральском «Эрмитаже» выставляются работы из государственного одноименного музея, а также мемориальные экспозиции.