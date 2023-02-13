Москалькова обратится в СК из-за «казни вагнеровца»

13 февраля 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Татьяна Москалькова призвала разобраться в произошедшем Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова собирается обратиться в Следственный комитет из-за видео, на котором предположительно показана казнь бывшего участника ЧВК «Вагнер». Об этом Москалькова заявила РБК. «Намерена отправить в Следственный комитет обращение о подлинности видео. Внесудебные казни недопустимы и нужно, конечно, проверять», — цитирует Москалькову РБК. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что видео с казнью похоже на фильм. «Дети развлекаются… Фильм про Якущенко больше похож на „Семнадцать мгновений весны“», — высказался он. Видео появилось в telegram-канале Grey Zone. На нем был некий Дмитрий Якущенко, находившийся в зоне СВО, передает сайт MK.RU . Сообщалось, что он добровольно сдался в плен и хотел сражаться против военных РФ. По словам Якущенко, его ударили, а потом он потерял сознание и оказался в подвале. Ему сказали, что его будут судить и ударили кувалдой по голове, отмечает «Царьград».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова собирается обратиться в Следственный комитет из-за видео, на котором предположительно показана казнь бывшего участника ЧВК «Вагнер». Об этом Москалькова заявила РБК. «Намерена отправить в Следственный комитет обращение о подлинности видео. Внесудебные казни недопустимы и нужно, конечно, проверять», — цитирует Москалькову РБК. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что видео с казнью похоже на фильм. «Дети развлекаются… Фильм про Якущенко больше похож на „Семнадцать мгновений весны“», — высказался он. Видео появилось в telegram-канале Grey Zone. На нем был некий Дмитрий Якущенко, находившийся в зоне СВО, передает сайт MK.RU. Сообщалось, что он добровольно сдался в плен и хотел сражаться против военных РФ. По словам Якущенко, его ударили, а потом он потерял сознание и оказался в подвале. Ему сказали, что его будут судить и ударили кувалдой по голове, отмечает «Царьград».