Российские хакеры заявили о взломе сайта военной базы США

Сайт американской военной базы Рамштайн подвергся взлому хакеров из российской группировки Killnet. Об этом сообщает telegram-канал группировки.
«Отвалилась база. Североатлантический альянс все еще самый могущественный?», — заявили в telegram-канале. При заходе на сайт страницы не загружаются, либо демонстрируют исключительно логотип НАТО без какой-либо информации.
Авиабаза Рамштайн, располагающаяся на севере Германии, является крупнейшим опорным пунктом военно-воздушных сил (ВВС) США. Среди прочего, данная военная база представляет собой штаб-квартиру американских ВВС. Этот пункт также используется в качестве места встреч стран НАТО и их союзников, оказывающих Украине поддержку.
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