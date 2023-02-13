Российские хакеры заявили о взломе сайта военной базы США

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Хакеры из России взломали сайт американской военной базы Рамштайн Фото:

Сайт американской военной базы Рамштайн подвергся взлому хакеров из российской группировки Killnet. Об этом сообщает telegram-канал группировки.

«Отвалилась база. Североатлантический альянс все еще самый могущественный?», — заявили в telegram-канале. При заходе на сайт страницы не загружаются, либо демонстрируют исключительно логотип НАТО без какой-либо информации.

Авиабаза Рамштайн, располагающаяся на севере Германии, является крупнейшим опорным пунктом военно-воздушных сил (ВВС) США. Среди прочего, данная военная база представляет собой штаб-квартиру американских ВВС. Этот пункт также используется в качестве места встреч стран НАТО и их союзников, оказывающих Украине поддержку.

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Сайт американской военной базы Рамштайн подвергся взлому хакеров из российской группировки Killnet. Об этом сообщает telegram-канал группировки. «Отвалилась база. Североатлантический альянс все еще самый могущественный?», — заявили в telegram-канале. При заходе на сайт страницы не загружаются, либо демонстрируют исключительно логотип НАТО без какой-либо информации. Авиабаза Рамштайн, располагающаяся на севере Германии, является крупнейшим опорным пунктом военно-воздушных сил (ВВС) США. Среди прочего, данная военная база представляет собой штаб-квартиру американских ВВС. Этот пункт также используется в качестве места встреч стран НАТО и их союзников, оказывающих Украине поддержку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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