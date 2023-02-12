12 февраля 2023

Участник АУЕ-вечеринки* тюменских силовиков получил повышение

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание Петуховской городской Думы. Петухово. Курганская область., погоны, подполковник, шеврон, полиция
Подполковник Алексей Ушатый назначен начальником отдела Фото:

Сотрудник УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый, ранее принимавший участие в вечеринке силовиков, где звучали лозунги экстремистской группировки АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России.), получил повышение, став начальником межмуниципального отдела полиции «Тюменский». Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Алексей Ушатый назначен на должность начальника межмуниципального отдела полиции „Тюменский“. Ранее он был временно исполняющим обязанности руководителя», — рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

Имя Алексея Ушатова связано со скандальной вечеринкой в стиле экстремистской и запрещенной группировки АУЕ, в которой принимали участие высокопоставленные силовики. В 2020 году видео из ресторана, на котором один из отдыхающих выкрикивает лозунг «Жизнь ворам!», попало в СМИ. В отношении правоохранителей возбудили проверки. А сотрудник следственного управления СК РФ по региону Рафик Аглиуллин, чье повышение праздновали в тот день, был уволен.

URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.

* — движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.

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Сотрудник УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый, ранее принимавший участие в вечеринке силовиков, где звучали лозунги экстремистской группировки АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России.), получил повышение, став начальником межмуниципального отдела полиции «Тюменский». Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Алексей Ушатый назначен на должность начальника межмуниципального отдела полиции „Тюменский“. Ранее он был временно исполняющим обязанности руководителя», — рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. Имя Алексея Ушатова связано со скандальной вечеринкой в стиле экстремистской и запрещенной группировки АУЕ, в которой принимали участие высокопоставленные силовики. В 2020 году видео из ресторана, на котором один из отдыхающих выкрикивает лозунг «Жизнь ворам!», попало в СМИ. В отношении правоохранителей возбудили проверки. А сотрудник следственного управления СК РФ по региону Рафик Аглиуллин, чье повышение праздновали в тот день, был уволен. URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается. * — движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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