Участник АУЕ-вечеринки* тюменских силовиков получил повышение

13 февраля 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Подполковник Алексей Ушатый назначен начальником отдела Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Сотрудник УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый, ранее принимавший участие в вечеринке силовиков, где звучали лозунги экстремистской группировки АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России.), получил повышение, став начальником межмуниципального отдела полиции «Тюменский». Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Алексей Ушатый назначен на должность начальника межмуниципального отдела полиции „Тюменский“. Ранее он был временно исполняющим обязанности руководителя», — рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. Имя Алексея Ушатова связано со скандальной вечеринкой в стиле экстремистской и запрещенной группировки АУЕ, в которой принимали участие высокопоставленные силовики. В 2020 году видео из ресторана, на котором один из отдыхающих выкрикивает лозунг «Жизнь ворам!», попало в СМИ. В отношении правоохранителей возбудили проверки. А сотрудник следственного управления СК РФ по региону Рафик Аглиуллин, чье повышение праздновали в тот день, был уволен. URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается. * — движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.

Сотрудник УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый, ранее принимавший участие в вечеринке силовиков, где звучали лозунги экстремистской группировки АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России.), получил повышение, став начальником межмуниципального отдела полиции «Тюменский». Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Алексей Ушатый назначен на должность начальника межмуниципального отдела полиции „Тюменский“. Ранее он был временно исполняющим обязанности руководителя», — рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. Имя Алексея Ушатова связано со скандальной вечеринкой в стиле экстремистской и запрещенной группировки АУЕ, в которой принимали участие высокопоставленные силовики. В 2020 году видео из ресторана, на котором один из отдыхающих выкрикивает лозунг «Жизнь ворам!», попало в СМИ. В отношении правоохранителей возбудили проверки. А сотрудник следственного управления СК РФ по региону Рафик Аглиуллин, чье повышение праздновали в тот день, был уволен. URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается. * — движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.