В Минфине оценили сроки запуска социальных выплат в цифровых рублях

В Минфине рассматривают возможность перевести социальные выплаты для населения в формат цифрового рубля после того, как у государства появится такая возможность. Об этом URA.RU рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.
«Это рассматривается в рамках идеи, но конкретных планов пока нет. Я думаю в будущем такие выплаты возможны, это вопрос нескольких нет. Я думаю, скорее трех или пяти лет», — сказал Чебесков после круглого стола «Новая форма денег», отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о том, будет ли Минфин переводить социальные выплаты из безналичного формата в цифровой в случае успешного запуска Центробанком цифрового рубля.
Центробанк планирует начать тестировать цифровой рубль в реальных условиях с 1 апреля 2023 года. Об этом еще в сентябре на одной из пресс-конференций заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Сейчас в Центробанке проводят тестирование цифрового рубля в закрытом режиме.
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В Минфине рассматривают возможность перевести социальные выплаты для населения в формат цифрового рубля после того, как у государства появится такая возможность. Об этом URA.RU рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. «Это рассматривается в рамках идеи, но конкретных планов пока нет. Я думаю в будущем такие выплаты возможны, это вопрос нескольких нет. Я думаю, скорее трех или пяти лет», — сказал Чебесков после круглого стола «Новая форма денег», отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о том, будет ли Минфин переводить социальные выплаты из безналичного формата в цифровой в случае успешного запуска Центробанком цифрового рубля. Центробанк планирует начать тестировать цифровой рубль в реальных условиях с 1 апреля 2023 года. Об этом еще в сентябре на одной из пресс-конференций заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Сейчас в Центробанке проводят тестирование цифрового рубля в закрытом режиме.