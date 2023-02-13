В Минфине оценили сроки запуска социальных выплат в цифровых рублях

Директор департамента Минфина Иван Чебесков спрогнозировал сроки запуска социальных выплат в цифровых рублях

13 февраля 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

Цифровые рубли будут использоваться наряду с наличными и безналичными формами денег Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России В Минфине рассматривают возможность перевести социальные выплаты для населения в формат цифрового рубля после того, как у государства появится такая возможность. Об этом URA.RU рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Новость по теме Центробанк протестирует цифровой рубль в 2023 году «Это рассматривается в рамках идеи, но конкретных планов пока нет. Я думаю в будущем такие выплаты возможны, это вопрос нескольких нет. Я думаю, скорее трех или пяти лет», — сказал Чебесков после круглого стола «Новая форма денег», отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о том, будет ли Минфин переводить социальные выплаты из безналичного формата в цифровой в случае успешного запуска Центробанком цифрового рубля. Центробанк планирует начать тестировать цифровой рубль в реальных условиях с 1 апреля 2023 года. Об этом еще в сентябре на одной из пресс-конференций заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Сейчас в Центробанке проводят тестирование цифрового рубля в закрытом режиме.

В Минфине рассматривают возможность перевести социальные выплаты для населения в формат цифрового рубля после того, как у государства появится такая возможность. Об этом URA.RU рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. «Это рассматривается в рамках идеи, но конкретных планов пока нет. Я думаю в будущем такие выплаты возможны, это вопрос нескольких нет. Я думаю, скорее трех или пяти лет», — сказал Чебесков после круглого стола «Новая форма денег», отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о том, будет ли Минфин переводить социальные выплаты из безналичного формата в цифровой в случае успешного запуска Центробанком цифрового рубля. Центробанк планирует начать тестировать цифровой рубль в реальных условиях с 1 апреля 2023 года. Об этом еще в сентябре на одной из пресс-конференций заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Сейчас в Центробанке проводят тестирование цифрового рубля в закрытом режиме.